У Києві два "Шахеди" залетіли просто в квартири: поліція показала фото
- Два дрони влетіли у квартири в Деснянському та Оболонському районах Києва і були безпечно вилучені поліцією.
- Поліція закликає громадян не торкатися підозрілих предметів і повідомляти про них за номером 102.
У ніч на 23 жовтня російські війська вкотре атакували Київ ударними безпілотниками. Під час обстрілу два дрони влетіли у багатоквартирні будинки в Деснянському та Оболонському районах столиці.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.
Ворожі дрони дістали з квартир у Києві
Під час вечірнього обстрілу Києва у багатоповерхівки у двох районах столиці влетіли ворожі "Шахеди", які не здетонували.
Поліцейські безпечно вилучили їх та вивезли на полігон аби знешкодити.
Повідомляється, що правоохоронці забрали вибухові частини безпілотників, перевели їх у безпечний стан, після чого завантажили у спеціальні вибухозахисні пересувні контейнери та вивезли для подальшого знищення в умовах полігону.
Поліція Києва закликає громадян бути пильними та негайно повідомляти про виявлення підозрілих предметів за номером 102,
– йдеться в повідомленні.
Правоохоронці наголосили: не можна самостійно торкатися або переміщувати такі об'єкти.
"Шахеди" влетіли у квартири киян / Фото: Нацполіція
Які наслідки нічної атаки БпЛА?
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в ніч на 23 жовтня росіяни атакували Україну 130 ударними безпілотниками. Сили ППО знешкодили 92 ворожі БпЛА.
Зафіксовано влучання 25 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.
У Києві внаслідок обстрілу постраждали 9 осіб. Загалом пошкоджень зазнали 3 райони столиці – Подільський, Деснянський та Оболонський.