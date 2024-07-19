Мужчина, женщина и ребенок: в МВД рассказали о жертвах российской атаки на Николаев

Россия вечером 19 июля атаковала ракетами Николаев. Вследствие этого военного преступления погибли и пострадали люди.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал детали относительно погибших после российского удара по Николаеву. Среди погибших также есть и ребенок.

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Какие детали относительно жертв обстрела россиянами Николаева

Клименко отметил, что ракета попала в детскую площадку во дворе многоэтажек. По данным по состоянию на 19:02, погибли три человека – мужчина, женщина и ребенок.

Мама мальчика находится в состоянии шока. С женщиной работают психологи ГСЧС. В общем по меньшей мере 5 жителей получили ранения,

– рассказал глава МВД.

Министр также отметил, что спасатели и полицейские сейчас обследуют место происшествия. Кроме трех домов, разрушениям подвергся и детский сад.

Последствия российского удара по Николаеву / Фото ГСЧС

"Пострадавшим оказываем всю необходимую помощь. Развернут штаб помощи. Пострадавшие, в частности, могут подать там заявление в полицию о разрушенном и утраченном имуществе", – написал Клименко.

В прокуратуре добавили детали относительно удара оккупантов

В Офисе генпрокурора также добавили, что по данным следствия, 18 июля в 17.13 ч войска России нанесли авиационный удар по жилому кварталу города Николаева.

Известно о трех погибших – пожилую женщину, мужчину и 12-летнего мальчика,

– рассказали детали прокуроры.

Предварительно, оккупанты ударили по городу ракетой типа Х-59. Информация по пострадавшим постоянно уточняют.

Прокуроры фиксируют военные преступления россиян в Николаеве / Фото Офиса генпрокурора

На месте происшествия также работают прокуроры, следователи СБУ и Нацполиции. Кроме того, под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.