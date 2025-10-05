Сотни дронов и ракеты: мониторы показали маршрут целей во время массированной атаки России
- Россия осуществила массированный обстрел Украины с использованием более 600 целей, включая беспилотники и различные ракеты.
- Атака вызвала частичные аварийные отключения света и повреждения энергетических объектов в некоторых областях Украины.
В ночь на 5 октября российские захватчики осуществили массированный обстрел Украины. Враг применил не менее 600 целей, в частности, беспилотники, крылатые и аэробаллистические ракеты.
Об этом пишет 24 Канал. Движение вражеских целей во время одной из самых массированных атак России показали OSINT-специалисты в monitorwar.
Как летели вражеские цели?
Утром в сети показали ориентировочный маршрут ракет и беспилотников во время атаки. По данным OSINT-аналитиков, российские военные нанесли комбинированный удар, использовав ударные БпЛА "Герань-2", крылатые ракеты "Х-101", "Калибр" и аэробаллистические ракеты "Кинжал". Также для отвлечения сил ПВО враг применял имитационные БпЛА "Гербера".
Ориентировочный маршрут ракет и БпЛА / Фото monitorwar
Ракетно-беспилотных ударов оккупанты нанесли по Одессе, Харьковской области, Сумам, Сумской области, Чернигову, Житомиру, Коломые, Стрыю, Дрогобычу и Львову. По Запорожью нанесли комбинированный удар беспилотниками и авиабомбами.
В результате атаки в некоторых областях уже зафиксированы частичные аварийные отключения света. Есть повреждения энергетических объектов Украины.
Что известно о массированной атаке?
В ночь на 5 октября Россия подняла в воздух стратегическую авиацию и вывела в море ракетоносцы. Враг осуществил запуск ракет, а также привлек беспилотники для террора украинцев.
Серии взрывов раздавались в украинских населенных пунктах. В результате атаки часть Львова осталась без света. Общественный транспорт в городе также временно не работал, ожидалось восстановление после окончания тревоги.
Мэр Львова призвал жителей закрыть окна, поскольку в городе продолжается несколько пожаров.