В ночь на 5 октября российские захватчики осуществили массированный обстрел Украины. Враг применил не менее 600 целей, в частности, беспилотники, крылатые и аэробаллистические ракеты.

Об этом пишет 24 Канал. Движение вражеских целей во время одной из самых массированных атак России показали OSINT-специалисты в monitorwar.

Как летели вражеские цели?

Утром в сети показали ориентировочный маршрут ракет и беспилотников во время атаки. По данным OSINT-аналитиков, российские военные нанесли комбинированный удар, использовав ударные БпЛА "Герань-2", крылатые ракеты "Х-101", "Калибр" и аэробаллистические ракеты "Кинжал". Также для отвлечения сил ПВО враг применял имитационные БпЛА "Гербера".

Ориентировочный маршрут ракет и БпЛА / Фото monitorwar

Ракетно-беспилотных ударов оккупанты нанесли по Одессе, Харьковской области, Сумам, Сумской области, Чернигову, Житомиру, Коломые, Стрыю, Дрогобычу и Львову. По Запорожью нанесли комбинированный удар беспилотниками и авиабомбами.

В результате атаки в некоторых областях уже зафиксированы частичные аварийные отключения света. Есть повреждения энергетических объектов Украины.

Что известно о массированной атаке?