Обстрелом порта Одессы россия объявила войну всему миру, – Братчук

Утренные удары по Одессе были ничем иным, как целенаправленной атакой на Одесский порт. Россияне выпустили 4 ракеты, две из них успешно уничтожили наши силы ПВО.

Об этом 24 канала рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он также отметил, что, к сожалению, две ракеты все же прилетели в объект инфраструктуры, и это связано с зерном.

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По словам спикера Одесской ОВА, на момент удара в порту уже проходили процедуры подготовки к отгрузке зерна для экспорта.

"В конце концов, мы видим, что страна-террорист в очередной раз подчеркнула, что она должна быть в полной изоляции и верить им просто нельзя, украинцы это прекрасно понимают. На данный момент продолжается спасательная операция, потому что там возник пожар", – говорит Сергей Братчук.

Может быть, это можно было бы списать на болезнь всего российского общества, но это даже не общество, а дикая орда, добавляет Братчук. По его словам, Россия в очередной раз показала, что ей безразлично любые соглашения и правила, существующие между государствами.

Своими действиями сегодня, россия фактически объявила войну всему цивилизованному миру, возможно, я преувеличил, но это мое личное мнение,

– убежден Братчук.

"Наши союзники должны увидеть, что Украине сегодня крайне необходимо и тяжелое оружие, о котором мы просим", – резюмирует представитель Одесской ОВА.

Детальнее о ракетных обстрелах Одесского порта в разговоре с Сергеем Братчуком: смотрите видео

. Несмотря на российские обстрелы порта в Одессе, Украина все же

к экспорту зерна.

Что известно об ударе по Одесскому порту, где было зерно на экспорт

российские варвары нанесли ракетный удар по Одессе, утром 23 июля. Накануне вечером в Стамбуле представители Украины, ООН, Турции и страны-захватчика заключили соглашения по экспорту украинского зерна.

Не прошло и суток – россияне сразу продемонстрировали, что им наплевать на любые договоренности, им нужен только хаос и мировой голод.

Россия таким поступком еще раз доказала, что с ней не стоит иметь дело, доверять или тем более подписывать какие-то важные соглашения.

Ведь только накануне в Стамбуле подписали договор о разблокировании украинских портов. Договор был подписан при посредничестве Турции и ООН. Украина с Россией никаких соглашений не подписывала. Договоренности стороны закрепили каждый отдельно с представителями ООН и Турции.

Речь идет об открытии гуманитарных коридоров из Южного, Одессы и Черноморска. Это сделали, чтобы наше государство имело возможность экспортировать зерно.