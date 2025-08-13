Российские войска снова атаковали гражданских на Херсонщине. Оккупанты ударили дронами по пункту базирования "экстренки" в Бериславском районе.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Херсонскую ОГА. Российские войска продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру на Херсонщине.

Оккупанты ударили по гражданской машине и пункту "экстренки"

В Бериславском районе они атаковали пункт базирования экстренной помощи.

Вражеский дрон повредил одну из карет "скорой", к счастью, медики не пострадали.

Херсонщина под ударом дронов / Фото: Херсонская ОГА

Однако утром этого же дня россияне ударили по гражданской машине, которая двигалась по трассе Новорайск – Костырка.

По данным главы областной военной администрации Александра Прокудина, около 08:00 оккупанты сбросили взрывчатку с БпЛА на транспортное средство. В результате атаки погибли мужчина и женщина. Власти региона выразили соболезнования родным и близким погибших.

К слову, Россия построила новые пусковые площадки для "Шахедов" в Брянской и Орловской областях, недалеко от украинской границы.

Эксперты считают, что уничтожение этих площадок возможно с помощью кассетных боевых частей или дистанционного минирования.