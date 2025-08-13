Россияне ударили по "экстренке" на Херсонщине
- Российские войска ударили дронами по пункту базирования "экстренки" в Бериславском районе, повредив карету "скорой".
- Утром россияне атаковали гражданскую машину на трассе Новорайск – Костырка, в результате чего погибли мужчина и женщина.
Российские войска снова атаковали гражданских на Херсонщине. Оккупанты ударили дронами по пункту базирования "экстренки" в Бериславском районе.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Херсонскую ОГА. Российские войска продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру на Херсонщине.
Оккупанты ударили по гражданской машине и пункту "экстренки"
В Бериславском районе они атаковали пункт базирования экстренной помощи.
Вражеский дрон повредил одну из карет "скорой", к счастью, медики не пострадали.
Херсонщина под ударом дронов / Фото: Херсонская ОГА
Однако утром этого же дня россияне ударили по гражданской машине, которая двигалась по трассе Новорайск – Костырка.
По данным главы областной военной администрации Александра Прокудина, около 08:00 оккупанты сбросили взрывчатку с БпЛА на транспортное средство. В результате атаки погибли мужчина и женщина. Власти региона выразили соболезнования родным и близким погибших.
К слову, Россия построила новые пусковые площадки для "Шахедов" в Брянской и Орловской областях, недалеко от украинской границы.
Эксперты считают, что уничтожение этих площадок возможно с помощью кассетных боевых частей или дистанционного минирования.
