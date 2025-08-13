Російські війська знову атакували цивільних на Херсонщині. Окупанти вдарили дронами по пункту базування "екстренки" у Бериславському районі.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Херсонську ОДА. Російські війська продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру на Херсонщині.

Окупанти вдарили по цивільній автівці та пункту "екстренки"

У Бериславському районі вони атакували пункт базування екстреної допомоги.

Ворожий дрон пошкодив одну з карет "швидкої", на щастя, медики не постраждали.

Херсонщина під ударом дронів / Фото: Херсонська ОДА

Однак зранку цього ж дня росіяни вдарили по цивільній автівці, яка рухалася трасою Новорайськ – Костирка.

За даними голови обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, близько 08:00 окупанти скинули вибухівку з БпЛА на транспортний засіб. Внаслідок атаки загинули чоловік і жінка. Влада регіону висловила співчуття рідним та близьким загиблих.

До слова, Росія збудувала нові пускові майданчики для "Шахедів" у Брянській та Орловській областях, неподалік українського кордону.

Експерти вважають, що знищення цих майданчиків можливе за допомогою касетних бойових частин або дистанційного мінування.