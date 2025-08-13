Про це голова СБУ Василь Малюк розповів в інтерв'ю телеканалу "Ми-Україна", повідомляє 24 Канал.

Дивіться також "Іскандери" прилітали в командний пункт конкретно на мій приїзд, – Малюк про замахи на себе

Що відомо про одну з найуспішніших операції СБУ?

Василь Малюк назвав удар по ворожому складу з боєприпасами в населеному пункті Торопець прикладом уражень, які мали великий вплив на ситуацію на фронті. Як зауважив голова СБУ, під час однієї цієї операції було знищено половину всіх запасів 120-мм мін росіян.

Там було 160 тисяч тонн ворожих боєприпасів, половина всіх запасів 120-ї міни. Це був мегауспіх! Ми спрацювали 120-ма дронами, а ще 20 дронів запускали разом із нами інші підрозділи Сил оборони,

– наголосив Малюк.

За словами генерал-лейтенанта, СБУ зараз є одним із флагманів Сил оборони щодо deep strike – далекобійних ударів безпілотними системами. Від початку повномасштабного вторгнення її підрозділи уразили понад 200 об'єктів у глибокому тилу ворога.

Малюк розповів, що мова про військово-промисловий комплекс, логістику, командні пункти. Служба безпеки також б'є нафтовидобувну і переробну галузь, яка живить військову машину Росії.