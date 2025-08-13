Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю глави СБУ телеканалу "Ми – Україна".

Що розповів Малюк про замахи на себе?

Очільник СБУ зазначив, що після операції "Павутина", коли дрони СБУ атакували ворожі військові аеродроми, росіяни "взагалі живуть" ідеєю про його ліквідацію.

Він зазначив, що з позицій безпеки не може розкрити всі деталі.

Малюк розповів, що постійно змінює місця проживання та має багато запасних командних пунктів (ЗКП – 24 Канал), але росіяни не можуть дотягнутися диверсійно. Однак ворог запускає ракети й дрони.

Пробують вираховувати місця ЗКП в регіонах, куди я виїжджаю періодично. Для того, щоб ударити там, де ми не прикриті "Петріотами". Такі випадки були: два "Іскандери" прилітали конкретно в ЗКП у мій приїзд,

– розповів Малюк.

Водночас очільник СБУ зауважив, що "узагалі не переймається" через замахи на його життя, та що вони його "лише мотивують".

"Головне, що ти зробив за своє життя для країни, для нації, для суспільства, для миру, для майбутнього. Наша війна – це війна добра і зла. Добро завжди перемагає, ми ж з вами це розуміємо. І ми є добро в цій ситуації. Тому ми працюємо, монотонно робимо свою роботу", – додав глава Служби безпеки України.

