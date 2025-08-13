Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью главы СБУ телеканалу "Мы-Украина".

Что рассказал Малюк о покушениях на себя?

Глава СБУ отметил, что после операции "Паутина", когда дроны СБУ атаковали вражеские военные аэродромы, россияне "вообще живут" идеей о его ликвидации.

Он отметил, что с позиций безопасности не может раскрыть все детали.

Малюк рассказал, что постоянно меняет места жительства и имеет много запасных командных пунктов (ЗКП – 24 Канал), но россияне не могут дотянуться диверсионно. Однако враг запускает ракеты и дроны.

Пробуют высчитывать места ЗКП в регионах, куда я выезжаю периодически. Для того, чтобы ударить там, где мы не прикрыты "Петриотами". Такие случаи были: два "Искандера" прилетали конкретно в ЗКП в мой приезд,

– рассказал Малюк.

В то же время, глава СБУ отметил, что "вообще не переживает" из-за покушений на его жизнь, и что они его "только мотивируют".

"Главное, что ты сделал за свою жизнь для страны, для нации, для общества, для мира, для будущего. Наша война – это война добра и зла. Добро всегда побеждает, мы же с вами это понимаем. И мы есть добро в этой ситуации. Поэтому мы работаем, монотонно делаем свою работу", – добавил глава Службы безопасности Украины.

