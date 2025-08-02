Про це він повідомив в інтерв'ю Наталії Мосейчук на її ютуб-каналі, інформує 24 Канал.

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Скільки було замахів на життя Буданова?

В інтервʼю порушили питання про замахи на життя Кирила Буданова. Він розповів, що не рахує їхню кількість.

За його словами, точно було понад 10. Він зазначив, що може бути близько двох десятків, однак точної кількості він не знає.

Чесно? Я навіть не знаю. Така правдива відповідь. Точну кількість не знаю. Більше десяти точно. Відверто кажучи, думаю, біля двадцяти,

– заявив очільник ГУР Міноборони.

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До слова, в лютому керівник СБУ Василь Малюк заявив, що серед планів ворожих спеціальних служб було ліквідувати Кирила Буданова та його самого перед інавгурацією Владіміра Путіна та на Великдень.