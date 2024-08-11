Перед Великоднем ФСБ готувала вбивство Зеленського, Буданова та Малюка. По будинку глави ГУР мали вдарити кількома ракетами та дроном. В операції мали взяти участь полковники Управління державної охорони.

До теми Мені це все подобається, – Буданов висловився про замахи на його життя

Зрадник Андрій Гук: прихильник "сильної руки", який готував замах на Зеленського

Потрійний удар по Буданову готувала п'ята служба ФСБ. Вона займається пострадянськими країнами, де створює агентуру, та прагне будь-що-будь зберегти Україну в сфері російського впливу. Феесбівці збирали для Путіна інформацію про настрої українців напередодні повномасштабного вторгнення. За даними The Washington Post, п'ята служба мала вбити українське керівництво та встановити окупаційний уряд.

У нас виходить такий сендвіч: ракета – птах – ракета,

– говорили вбивці про замах на Буданова.

Найманий агент мав за допомогою бінокля вистежити, коли в приватний будинок зайде очільник ГУР. Туди повинні були спрямувати ракету. А щоб убити тих, хто міг вижити, планували завдати удару дроном. Другий, контрольний, удар ракетою мав замести сліди – і заразом поцілити у медиків та рятувальників.

Головним організатором замаху був Андрій Гук, який безпосередньо отримував вказівки від ФСБ і вербував інших спільників та виконавців. На ФСБ він працював з 2014 року, спершу зустрічався з кураторами за кордоном, потім по 3 тисячі доларів від спецслужби переказували його родичі з-за кордону.

Гук був дуже цінним кадром для ворога, бо мав доступ до перших осіб держави як працівник УДО. У 2022 році він уже планував замах на Зеленського із захопленням президента у заручники. Лідер держави мав записати звернення про капітуляцію та загинути від рук росіян.

Коли це не вдалося, зрадник спробував "прокачати тему" самотужки.

Ми не Збройні сили, у нас немає конкретного завдання захищати Україну. Мені недостатньо платять, щоб організовувати тут оборону Брестської фортеці,

– звертався Гук до охоронців президента, закликаючи скласти зброю.

Тоді звернення проігнорували, мовляв, це емоційна реакція на вторгнення.

У соцмережах Гук писав, що "Захід спонсорував Правий сектор", що "при владі соросята", сумував, що Україна не мала. свого Лукашенка. Все це – уже після вторгнення росіян.

Кураторами Гука від ФСБ були Олексій Корнєв, Дмитро Перлін та Максим Мішустін.

Досвідчений службіст Корнєв: готував окупацію Криму, потім взявся за Донбас

Корнєв під позивним "Айсберг" керував однією з оперативних груп ФСБ, які курували роботу колаборантів у "ДНР" і "ЛНР". Починав кар'єру в спецслужбі у ростовському ФСБ, у 2010 році вже був старшим офіцером.

А в "наукових статтях" писав про "регіональну політику", де стверджував: Крим можна розглядати як модельний полігон для вироблення цієї-таки політики. Писав про "братні народи", "фальсифікацію історії", публікувався на ресурсах, близьких до Дугіна. Тобто про око був "експертом" та "аналітиком" – так часто маскуються феесбівці.

Але насправді Корнєв із 2012 року вербував українців і купував авіаквитки громадянам України, які згодом ставали проросійськими "говорящими головами" у регіональних медіа.

Корнєв вибудовував мережу своїх агентів задовго до окупації Криму, потім займався окупацією Донецької та Луганської областей. А зараз намагався ліквідувати верхівку України за допомогою своїх агентів, таких як Гук,

– характеризують його розслідувачі.

Автор крінжових висловів Перлін – людина Медведчука

Дмитро Перлін перебрав кураторство над Гуком у січні 2022 року. І саме йому належить вислів про "сендвіч".

Він народився в Дніпрі, навчався в Макіївці, переїхав у Київ. Із кінця нульових став політично активним: працював у проросійських партіях, організовував мітинги та допомагав проєктам Медведчука. Після початку війни на Донбасі приїхав у Москву і почав розвивати кар'єру "політолога". Перліну належать такі крінжові вислови, як "інцест – нова сексуальна політика Європи" і "алкогольний геноцид". У 2015 році він розповідав на засіданні ОБСЄ про "порушення прав людини в Україні".

Зараз Перлін є віцепрезидентом фонду розвитку сучасної дипломатії – організації, яка лобіює російські інтереси в різних країнах Європи. На заходи цього фонду ходять працівники ФСБ.

Ниточки від Мішустіна ведуть до пособниці окупантів Анни Довженко

Підлеглий Корнєва Максим Мішустін – молодий службіст. Він народився у Ставропольському краї, навчався в прикордоній академії ФСБ під Москвою. Його роль у замаху на Буданова до кінця не зрозуміла, але завдяки йому розслідувачі вийшли на таку собі Анну Довженко. Вона обіймає керівну посаду в окупаційній адміністрації Запорізької області та цікавиться проєктами, пов'язаними з безпілотниками.

Довженко їздить по заводах, які окупували росіяни, та інтегрує їх у російський економічний простір – слідкує, щоб вони приносили побільше грошей та користі російській військовій економіці,

– сказано в матеріалі.