Перед Пасхой ФСБ готовила убийство Зеленского, Буданова и Малюка. По дому главы ГУР должны были ударить несколькими ракетами и дроном. В операции должны были принять участие полковники Управления государственной охраны.

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Предатель Андрей Гук: сторонник "сильной руки", который готовил покушение на Зеленского

Тройной удар по Буданову готовила пятая служба ФСБ. Она занимается постсоветскими странами, где создает агентуру, и стремится во что бы то ни стало сохранить Украину в сфере российского влияния. Феэсбешники собирали для Путина информацию о настроениях украинцев накануне полномасштабного вторжения. По данным The Washington Post, пятая служба должна была убить украинское руководство и установить оккупационное правительство.

У нас получается такой сэндвич: ракета – птица – ракета,

– говорили убийцы о покушении на Буданова.

Наемный агент должен был с помощью бинокля выследить, когда в частный дом зайдет глава ГУР. Туда должны были направить ракету. А чтобы убить тех, кто мог выжить, планировали нанести удар дроном. Второй, контрольный, удар ракетой должен был замести следы – и заодно попасть в медиков и спасателей.

Главным организатором покушения был Андрей Гук, который непосредственно получал указания от ФСБ и вербовал других сообщников и исполнителей. На ФСБ он работал с 2014 года, сначала встречался с кураторами за рубежом, потом по 3 тысячи долларов от спецслужбы переводили его родственники из-за рубежа.

Гук был очень ценным кадром для врага, потому что имел доступ к первым лицам государства как работник УГО. В 2022 году он уже планировал покушение на Зеленского с захватом президента в заложники. Лидер государства должен был записать обращение о капитуляции и погибнуть от рук россиян.

Когда это не удалось, предатель попытался "прокачать тему" самостоятельно.

Мы не Вооруженные силы, у нас нет конкретной задачи защищать Украину. Мне недостаточно платят, чтобы организовывать здесь оборону Брестской крепости,

– обращался Гук к охранникам президента, призывая сложить оружие.

Тогда обращение проигнорировали, мол, это эмоциональная реакция на вторжение.

В соцсетях Гук писал, что "Запад спонсировал Правый сектор", что "у власти соросята", грустил, что у Украины не было своего Лукашенко. Все это – уже после вторжения россиян.

Кураторами Гука от ФСБ были Алексей Корнев, Дмитрий Перлин и Максим Мишустин.

Опытный службист Корнев: готовил оккупацию Крыма, потом взялся за Донбасс

Корнев под позывным "Айсберг" руководил одной из оперативных групп ФСБ, которые курировали работу коллаборационистов в "ДНР" и "ЛНР". Начинал карьеру в спецслужбе в ростовском ФСБ, в 2010 году уже был старшим офицером.

А в "научных статьях" писал о "региональной политике", где утверждал: Крым можно рассматривать как модельный полигон для выработки этой самой политики. Писал о "братских народах", "фальсификации истории", публиковался на ресурсах, близких к Дугину. То есть якобы был "экспертом" и "аналитиком" – так часто маскируются Феэсбешники.

Но на самом деле Корнев с 2012 года вербовал украинцев и покупал авиабилеты гражданам Украины, которые впоследствии становились пророссийскими "говорящими головами" в региональных медиа.

Корнев выстраивал сеть своих агентов задолго до оккупации Крыма, затем занимался оккупацией Донецкой и Луганской областей. А сейчас пытался ликвидировать верхушку Украины с помощью своих агентов, таких как Гук,

– характеризуют его расследователи.

Автор кринжовых высказываний Перлин – человек Медведчука

Дмитрий Перлин взял кураторство над Гуком в январе 2022 года. И именно ему принадлежит выражение о "сэндвиче".

Он родился в Днепре, учился в Макеевке, переехал в Киев. С конца нулевых стал политически активным: работал в пророссийских партиях, организовывал митинги и помогал проектам Медведчука. После начала войны на Донбассе приехал в Москву и начал развивать карьеру "политолога". Перлину принадлежат такие кринжовые высказывания, как "инцест – новая сексуальная политика Европы" и "алкогольный геноцид". В 2015 году он рассказывал на заседании ОБСЕ о "нарушении прав человека в Украине".

Сейчас Перлин является вице-президентом фонда развития современной дипломатии – организации, которая лоббирует российские интересы в разных странах Европы. На мероприятия этого фонда ходят работники ФСБ.

Ниточки от Мишустина ведут к пособнице оккупантов Анне Довженко

Подчиненный Корнева Максим Мишустин – молодой службист. Он родился в Ставропольском крае, учился в приграничной академии ФСБ под Москвой. Его роль в покушении на Буданова до конца не понятна, но благодаря ему расследователи вышли на некую Анну Довженко. Она занимает руководящую должность в оккупационной администрации Запорожской области и интересуется проектами, связанными с беспилотниками.

Довженко ездит по заводам, которые оккупировали россияне, и интегрирует их в российское экономическое пространство – следит, чтобы они приносили побольше денег и пользы российской военной экономике,

– сказано в материале.