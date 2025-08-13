Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Херсонську ОДА. Російські війська продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру на Херсонщині.
Окупанти вдарили по цивільній автівці та пункту "екстренки"
У Бериславському районі вони атакували пункт базування екстреної допомоги.
Ворожий дрон пошкодив одну з карет "швидкої", на щастя, медики не постраждали.
Херсонщина під ударом дронів / Фото: Херсонська ОДА
Однак зранку цього ж дня росіяни вдарили по цивільній автівці, яка рухалася трасою Новорайськ – Костирка.
За даними голови обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, близько 08:00 окупанти скинули вибухівку з БпЛА на транспортний засіб. Внаслідок атаки загинули чоловік і жінка. Влада регіону висловила співчуття рідним та близьким загиблих.
До слова, Росія збудувала нові пускові майданчики для "Шахедів" у Брянській та Орловській областях, неподалік українського кордону.
Експерти вважають, що знищення цих майданчиків можливе за допомогою касетних бойових частин або дистанційного мінування.