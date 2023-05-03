Оккупанты массированно обстреляли Херсонщину: 17 погибших, среди пострадавших – дети

В среду, 3 мая, российские террористы несколько раз обстреляли Херсон и область. Как следствие – есть погибшие и раненые украинцы.

По состоянию на 17:30 известно, что Россия унесла жизни более десятка человек. Детали российских атак на Херсонскую область – читайте в материале 24 Канала.

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Последствия обстрелов Херсонщины

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что по состоянию на 18:50 в Херсонской общине в результате российских атак погибли 17 мирных жителей. Еще 45 человек получили ранения, 2 из них – дети.

В результате обстрелов разрушениям подверглись частные жилые дома, гипермаркет, магазины и детский сад.

Детали вражеских атак

Свой террор 3 мая Россия начала с областного центра. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что утром 3 мая россияне ударили из артиллерии по гипермаркету в Херсоне. К сожалению, 3 человека погибли, еще 4 получили ранения, их госпитализировали.

Россия попала в гипермаркет в Херсоне / Фото прокуратура Херсонской области

Позже российские террористы обстреляли село Степановка из РСЗО. В результате погибли трое работников облэнерго, которые выполняли аварийно-восстановительные работы. Глава ОВА сообщил, что за сутки россияне также обстреляли Михайловку, Гавриловку и Тягинку. В результате повреждения получили жилые помещения. К счастью, пострадавших нет. Во время обстрелов Токаревки во дворе собственного дома погиб 47-летний мужчина, получив несовместимые с жизнью травмы. Около 14:28 оккупанты попали в железнодорожный вокзал в Херсоне : один человек погиб, еще трое – ранены. Как стало известно, российские террористы попали в пассажирский вагон станции Херсон. В результате был ранен также и проводник – сейчас ему оказывают помощь.

Оккупанты попали в пассажирский вагон / Фото Сергей Хлань

Впоследствии начальник Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил о прилете в районе магазина "АТБ" в центре города и детского сада. По предварительной информации, есть один пострадавший. Глава ОП Андрей Ермак добавил, что около 15:00 в Детскую областную больницу доставлен ребенок в тяжелом состоянии.

Последствия обстрелов Херсонщины / Фото Херсонская прокуратура (18+)

Прокуроры начали расследование

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

По данным следствия, с утра 3 мая российские войска начали массивно обстреливать город Херсон и населенные пункты области. По состоянию на 16:30 из-за хаотических обстрелов погибли 16 человек. Около 22 – получили травмы разной степени тяжести.