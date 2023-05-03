Окупанти масовано обстріляли Херсонщину: 17 загиблих, серед постраждалих – діти
Протягом середи, 3 травня, російські терористи кілька разів обстріляли Херсон та область. Як наслідок – є загиблі та поранені українці.
Станом на 17:30 відомо, що Росія забрала життя понад десяток людей. Деталі російських атак на Херсонську область – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Наслідки обстрілів Херсонщини
Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що станом на 18:50 у Херсонській громаді унаслідок російських атак загинули 17 мирних мешканців. Ще 45 людей зазнали поранень, 2 з них – діти.
Внаслідок обстрілів руйнувань зазнали приватні житлові будинки, гіпермаркет, магазини та дитячий садок.
Деталі ворожих атакСвій терор 3 травня Росія розпочала з обласного центру. Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що вранці 3 травня росіяни вдарили з артилерії по гіпермаркету у Херсоні. На жаль, 3 людини загинули, ще 4 – отримали поранення, їх госпіталізували.
Росія влучила в гіпермаркет у Херсоні / Фото прокуратура Херсонської областіу залізничний вокзал у Херсоні: одна людина загинула, ще троє – поранені. Як стало відомо, російські терористи влучили у пасажирський вагон на станції Херсон. Внаслідок цього було поранено також і провідника – наразі йому надають допомогу.
Наслідки обстрілів Херсонщини / Фото Херсонська прокуратура (18+)
Прокурори розпочали розслідування
За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
За даними слідства, зранку 3 травня російські війська почали масивно обстрілювати місто Херсон та населені пункти області. Станом на 16:30 через хаотичні обстріли загинуло 16 людей. Близько 22 – отримали травми різного ступеня тяжкості.