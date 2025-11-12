Уничтожены целые подъезды и сотни семей без жилья: как в Киеве восстанавливают разрушенные дома после ракетных ударов

Летом и осенью 2025 года российские массированные атаки нанесли значительные разрушения гражданской инфраструктуре Киева. Пострадали десятки жилых домов в разных районах города – взрывами были уничтожены целые подъезды многоэтажек. Только в ночь на 31 июля в столице погиб 31 человек (в том числе пятеро детей) в результате прилета ракеты по девятиэтажке в Святошинском районе и удара по четырехэтажному дому в Соломенском. Месяц спустя, 7 сентября, еще двое жителей (среди них ребенок) погибли из-за атаки дронов на многоэтажку в Святошинском районе. Кроме человеческих потерь, десятки семей остались без крыши над головой – по предварительным данным, только в ночь на 7 сентября было повреждено 12 жилых домов и 5 учебных заведений.

Восстановление разрушенного жилья происходит в условиях непрерывной войны и связано с многочисленными вызовами. Из-за воздушных тревог строители вынуждены часто прерывать работы. Также не хватает квалифицированных кадров, ведь значительная часть специалистов мобилизованы в армию, сообщил 24 Каналу директор Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА Борис Работник. Несмотря на это городские власти планомерно обследуют и ремонтируют поврежденные дома: по состоянию на конец октября в Киеве полностью восстановлено 25 жилых многоэтажек, еще 35 – на разных стадиях восстановления. Все работы финансируются из бюджета города Киева.

24 Канал собрал хронику разрушений и прогресс восстановления четырех наиболее пострадавших жилых домов Киева по адресам Василия Кучера, 2А; проспект Отрадный, 40; Якуба Коласа, 29; бульвар Вацлава Гавела, 31.

Дом по улице Василия Кучера, 2А (Святошинский район)

В ночь на 31 июля 2025 года российская баллистическая ракета попала в многоэтажный дом на улице Кучера, 2А между пятым и шестым этажами. Это девятиэтажный панельный дом, возведенный в конце 1960-х годов со стандартной высотой потолков 2,5 метра по проекту 1-464.

В результате взрыва был разрушен целый подъезд – фактически, торцевая часть дома обвалилась. Под завалами этой девятиэтажки погибли по меньшей мере 28 человек (по другим данным – до 31 погибшего вместе с жителями соседнего района). Среди жертв – пятеро детей. Еще более 150 жителей получили ранения различной степени.

В первые дни после трагедии местные власти обустроили оперативный штаб помощи пострадавшим: жителям предоставляли временное жилье, материальную помощь из резервных фондов и помогали собирать документы для государственной программы компенсаций "еВидновлення".

Разрушенный дом на Борщаговке / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

После обстрела выбитые окна временно закрыли. Однако решение судьбы разрушенного подъезда требовало детального технического обследования. Только в конце сентября специалисты провели полноценную инструментальную экспертизу строительных конструкций, чтобы оценить их состояние и решить, подлежит ли дом восстановлению.

По заказу КП "Киевэкспертиза" предприятием ГП "НИИСК" выполнено детальное инструментальное обследование для оценки технического состояния и пригодности к дальнейшей эксплуатации указанного дома. На основании научно-технического отчета КП "Житлоинвестбуд-УКБ" заказывает техническо-экономическое обоснование восстановления жилого дома. Проектом восстановления указанного жилого дома будут предусмотрены конструктивные решения по восстановлению несущей способности поврежденных конструктивных элементов дома,

– прокомментировал 24 Каналу директор департамента Борис Работник.

Проспект Отрадный, 40 (Соломенский р-н)

Вечером 4 июля 2025 года Киев подвергся комбинированному обстрелу дронами и ракетами. Одной из целей стал пятиэтажный жилой дом на проспекте Отрадном, 40 – в его фасад влетели обломки сбитого ударного дрона "Shahed". Эпицентр взрыва пришелся на 2-й и 3-й этажи, сильно повредив несущие стены дома. Этот пятиэтажный дом – типичная кирпичная "хрущевка" серии 1-480, построена в 1960-х годах.



Повреждения в доме на Отрадном проспекте / Фото ГСЧС

К счастью, на момент удара значительная часть жителей находилась в укрытиях, поэтому прямых жертв удалось избежать. Однако здание претерпело критические разрушения: две квартиры в эпицентре взрыва были уничтожены, обвалились плиты перекрытия, треснула стена соседней квартиры, частично выгорела крыша. Сразу после атаки существовала реальная угроза обвала всего подъезда. Жителей аварийного дома эвакуировали, а коммунальные службы установили временные подпоры там, где видели опасность обрушения.

В течение июля-августа власти Соломенского района организовали консервацию дома – поврежденную крышу накрыли временным покрытием, выбитые окна забили фанерой. Однако проблему нестабильных перекрытий полностью не решили. Уже через три месяца, 9 октября, в обезлюдевшем подъезде произошел обвал межэтажной плиты: именно той, о которой предупреждали жители, просившие укрепить конструкции. Этот инцидент привлек внимание городских властей, и восстановительные работы активизировали. Заказчиком работ определено КП "Житлоинвестбуд-УКБ".

Предварительное детальное обследование дома подтвердило, что строительные конструкции находятся в аварийном состоянии и требуют немедленного вмешательства. Согласно выводам экспертов, для предотвращения полного разрушения необходимо срочно демонтировать деформированные наружные стены и плиты перекрытия, разгрузить и усилить уцелевшие несущие конструкции в зоне взрыва.

Постоянная комиссия по чрезвычайным ситуациям КГГА обязала заказчика провести дополнительное инструментальное обследование – уже после октябрьского обвала плиты – чтобы точно определить объемы противоаварийных работ.

Как сообщили в профильном департаменте КГГА, 14 октября 2025 года заключен договор с ООО "Эй Эм Ви Инжиниринг" на это дополнительное обследование, а 16 октября Соломенская районная администрация получила список квартир, жители которых подлежат временному отселению. По состоянию на конец октября компания завершала обследование и предоставила рекомендации по ликвидации аварийного состояния дома.

В настоящее время ООО "Эй Эм Ви Инжиниринг" предоставлены рекомендации по ликвидации аварийного состояния дома и завершаются работы по дополнительному инструментальному обследованию. Выполняются противоаварийные работы, после завершения которых и определения объемов проектирования, будет заключен договор с проектной организацией на разработку рабочего проекта восстановления,

– отметил Борис Работник.

Якуба Коласа, 29 (Святошинский район)

В начале сентября 2025 года очередная воздушная атака вызвала трагедию на Борщаговке. В ночь на 7 сентября российский ударный дрон попал в девятиэтажный панельный дом по адресу Якуба Коласа, 29. Смертельная атака унесла несколько жизней.

Взрыв и последующий пожар уничтожили несколько квартир средних этажей, взрывной волной выбиты стекла в соседних домах.



Разрушения на улице Коласа / Фото ГСЧС

По данным Киевской городской военной администрации, в Святошинском районе той ночью были повреждены 12 жилых домов и 64 квартиры требуют ремонта, из них 17 квартир – полностью разрушены.



Дом на ул. Коласа, 29 – девять этажей, возведенный в 1986 году по проекту серии 96 – получил повреждения несущих конструкций в зоне удара. Жителей оперативно эвакуировали и развернули временный штаб помощи на базе школы №253 вблизи, где пострадавшие могли получить информационную, психологическую и материальную поддержку.

Сразу после чрезвычайной ситуации эксперты КП "Киевэкспертиза" провели предварительное обследование дома. Его результат – зафиксировано дефекты и повреждения, существенно снизили прочность и устойчивость конструкций – следовательно, необходимо детальное инструментальное обследование.

Впоследствии заказчиком восстановительных работ снова определили КП "Житлоинвестбуд-УКБ". По информации Департамента строительства КГГА, по состоянию на конец октября 2025 года государственное предприятие "НИИСК" завершает детальное инструментальное обследование на Коласа, 29. Специалисты берут образцы материалов и оценивают фактическую прочность плит и стен, чтобы определить оптимальный план ремонта.

По информации заказчика, в настоящее время ГП "НИИСК" завершаются работы по детальному (инструментальному) обследованию с учетом оценки фактических показателей прочности несущих конструкций, что позволит выполнить работы по демонтажу, усиления аварийных конструкций и определения дальнейших действий,

– говорится в ответе КГГА.

Бульвар Вацлава Гавела, 31 (Соломенский район)

Одним из первых трагических эпизодов летних обстрелов стал удар российской крылатой ракеты по девятиэтажному дому на бул. Вацлава Гавела, 31 – девятиэтажка 1969 года постройки. В ночь на 17 июня 2025 года около 3:42 ракета попала в седьмой подъезд этого дома, сравняв с землей целую секцию.

В результате взрыва и обвала несущих конструкций погибли 23 жильца. Визуально дом получил катастрофические повреждения: центральная часть девятиэтажки превратилась в гору обломков, от которой по обе стороны стояли обгоревшие остатки стен и квартир. Остальные подъезды дома устояли, хотя взрывной волной в них повыбивало окна и произошло возгорание.



Разрушенная секция на бульваре Гавела / Фото МВД

Сразу после трагедии экстренные службы круглосуточно работали на месте: разбирали завалы, тушили пожар, искали людей. Уже через несколько дней коммунальщики смогли частично восстановить работу инженерных сетей в уцелевших подъездах.

Как сообщала Соломенская райадминистрация, до 21 июня электроснабжение, водопровод и отопление было возвращено в квартиры 1 – 6 подъездов, лифты заработали в первых четырех подъездах, а газоснабжение готовили к запуску после проверки сетей. Окна в уцелевших домах оперативно зашили фанерой, крышу над разрушенной секцией накрыли временным шатром.

Жители, чьи квартиры не пострадали, постепенно вернулись домой, как только дом признали безопасным после таких противоаварийных мероприятий. В районе работал координационный центр поддержки пострадавших: люди получали компенсации на аренду жилья, гуманитарную помощь, психологическую поддержку.

Согласно детальному обследованию строительных конструкций, дом рекомендовано сначала обезопасить срочными противоаварийными мероприятиями – расчистить обломки, демонтировать опасные элементы стен и перекрытий, временно подпереть и укрепить несущие конструкции в зоне разрушения. После этого запланировано провести капитальный ремонт здания в целом, чтобы восстановить его эксплуатационную пригодность. Фактически речь идет о будущем восстановлении уничтоженного подъезда и реконструкции поврежденных частей прилегающих секций.

По состоянию на конец октября 2025 года продолжается разработка проектно-сметной документации: привлеченная проектная организация прорабатывает конструктивные решения для восстановления несущей способности дома. После завершения проекта его передадут на государственную экспертизу, и в случае положительного заключения город объявит тендер на строительные работы. Только после этого с генподрядчиком заключат соглашение на выполнение восстановления и выдадут разрешение на работы.

Бульвар Леси Украинки, 36-Б (Печерский район)

Во время летне-осенних обстрелов 2025 года дом на бул. Леси Украинки, 36-Б получил повреждения строительных конструкций. Это известное здание над Печерским мостом – 17-этажка, построенная по индивидуальному проекту в начале 1970-х. Ее украшает мурал с девушкой в вышиванке.

Поврежденный россиянами дом на Печерске / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

По информации Департамента жилищного строительства и обеспечения КГГА, предварительное обследование выявило дефекты и повреждения, которые могут снижать прочность, устойчивость и жесткость несущих элементов, а также эксплуатационные показатели инженерных сетей. Сначала специалисты должны тщательно обследовать дом приборами. После этого определят ответственного за восстановление, подготовят проект, пройдут госэкспертизу и утвердят бюджет. Далее заключат договор с подрядчиком и объявят конкретные сроки выполнения работ.

Восстановление разрушенных обстрелами домов в Киеве продолжается, однако это долгий и поэтапный процесс. За годы полномасштабной войны город научился оперативно ликвидировать последствия ударов – уже через несколько дней после трагедий специалисты подключают уцелевшие подъезды к коммуникациям, устанавливают временные укрытия вместо крыш, вывозят тонны строительного мусора.

Однако путь от аварийных работ до полноценного восстановления – сложный. Нужно провести детальные обследования, разработать проекты, пройти государственную экспертизу, найти подрядчиков и профинансировать строительство. Это занимает месяцы, а то и годы, особенно когда удары продолжаются каждую неделю и ресурсы напряжены. Киевские власти отмечают, что воздушные тревоги и дефицит рабочих рук замедляют строительные работы.

Тем временем тысячи людей остаются отселенными, ожидая возвращения в родные дома или в новое жилье.