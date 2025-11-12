Знищені цілі під'їзди і сотні сімей без житла: як у Києві відновлюють зруйновані будинки після ракетних ударів

Улітку та восени 2025 року російські масовані атаки завдали значних руйнувань цивільній інфраструктурі Києва. Постраждали десятки житлових будинків у різних районах міста – вибухами було знищено цілі під’їзди багатоповерхівок. Тільки в ніч проти 31 липня в столиці загинула 31 людина (в тому числі п’ятеро дітей) внаслідок прильоту ракети по дев’ятиповерхівці у Святошинському районі та удару по чотириповерховому будинку в Солом’янському. Місяць потому, 7 вересня, ще двоє мешканців (серед них дитина) загинули через атаку дронів на багатоповерхівку у Святошинському районі. Окрім людських втрат, десятки родин лишилися без даху над головою – за попередніми даними, лише в ніч на 7 вересня було пошкоджено 12 житлових будинків та 5 закладів освіти.

Відновлення зруйнованого житла відбувається в умовах безперервної війни й пов'язане з численними викликами. Через повітряні тривоги будівельники змушені часто переривати роботи. Також бракує кваліфікованих кадрів, адже значна частина фахівців мобілізовані до війська, повідомив 24 Каналу директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА Борис Работнік. Попри це міська влада планомірно обстежує та ремонтує пошкоджені будинки: станом на кінець жовтня у Києві повністю відновлено 25 житлових багатоповерхівок, ще 35 – на різних стадіях відновлення. Усі роботи фінансуються з бюджету міста Києва.

24 Канал зібрав хроніку руйнувань і прогрес відбудови чотирьох найбільш постраждалих житлових будинків Києва за адресами Василя Кучера, 2А; проспект Відрадний, 40; Якуба Коласа, 29; бульвар Вацлава Гавела, 31.

Будинок по вулиці Василя Кучера, 2А (Святошинський район)

У ніч проти 31 липня 2025 року російська балістична ракета влучила в багатоповерховий будинок на вулиці Кучера, 2А між п’ятим та шостим поверхами. Це дев’ятиповерховий панельний будинок, зведений у кінці 1960-х років із типовою висотою стель 2,5 метра за проєктом 1-464.

Унаслідок вибуху було зруйновано цілий під’їзд – фактично, торцева частина будинку обвалилася. Під завалами цієї дев’ятиповерхівки загинули щонайменше 28 людей (за іншими даними – до 31 загиблого разом з мешканцями сусіднього району). Серед жертв – п’ятеро дітей. Ще понад 150 мешканців отримали поранення різного ступеня.

У перші дні після трагедії місцева влада облаштувала оперативний штаб допомоги потерпілим: мешканцям надавали тимчасове житло, матеріальну допомогу з резервних фондів та допомагали збирати документи для державної програми компенсацій "єВідновлення".

Зруйнований будинок на Борщагівці / Фото Льва Шевченка, 24 Канал

Після обстрілу вибиті вікна тимчасово закрили. Проте вирішення долі зруйнованого під’їзду вимагало детального технічного обстеження. Лише наприкінці вересня фахівці провели повноцінну інструментальну експертизу будівельних конструкцій, щоб оцінити їхній стан і вирішити, чи підлягає будинок відновленню.

На замовлення КП "Київекспертиза" підприємством ДП "НДІБВ" виконано детальне інструментальне обстеження для оцінки технічного стану та придатності до подальшої експлуатації вказаного будинку. На підставі науково-технічного звіту КП "Житлоінвестбуд-УКБ" замовляє техніко-економічне обґрунтування відновлення житлового будинку. Проєктом відновлення вказаного житлового будинку будуть передбачені конструктивні рішення з відновлення опорної спроможності пошкоджених конструктивних елементів будинку,

– прокоментував 24 Каналу директор департаменту Борис Работнік.

Проспект Відрадний, 40 (Солом’янський р-н)

Увечері 4 липня 2025 року Київ зазнав комбінованого обстрілу дронами та ракетами. Однією з цілей став п’ятиповерховий житловий будинок на проспекті Відрадному, 40 – у його фасад влетіли уламки збитого ударного дрона "Shahed". Епіцентр вибуху припав на 2-й і 3-й поверхи, сильно пошкодивши опорні стіни будинку. Цей п’ятиповерховий будинок – типова цегляна "хрущовка" серії 1-480, побудована у 1960-х роках.



Пошкодження в будинку на Відрадному проспекті / Фото ДСНС

На щастя, на момент удару значна частина мешканців перебувала в укриттях, тож прямих жертв вдалось уникнути. Проте будівля зазнала критичних руйнувань: дві квартири в епіцентрі вибуху були знищені, обвалились плити перекриття, тріснула стіна сусідньої квартири, частково вигорів дах. Відразу після атаки існувала реальна загроза обвалу всього під’їзду. Мешканців аварійного будинку евакуювали, а комунальні служби встановили тимчасові підпори там, де бачили небезпеку обвалення.

Протягом липня-серпня влада Солом’янського району організувала консервацію будинку – пошкоджений дах накрили тимчасовим покриттям, вибиті вікна забили фанерою. Однак проблему нестабільних перекриттів повністю не вирішили. Уже за три місяці, 9 жовтня, у знелюдненому під’їзді стався обвал міжповерхової плити: саме тієї, про яку попереджали мешканці, що просили укріпити конструкції. Цей інцидент привернув увагу міської влади, і відновлювальні роботи активізували. Замовником робіт визначено КП "Житлоінвестбуд-УКБ".

Попереднє детальне обстеження будинку підтвердило, що будівельні конструкції перебувають в аварійному стані та потребують негайного втручання. Згідно з висновками експертів, для запобігання повному руйнуванню необхідно терміново демонтувати деформовані зовнішні стіни та плити перекриття, розвантажити та підсилити уцілілі опорні конструкції в зоні вибуху.

Постійна комісія з надзвичайних ситуацій КМДА зобов’язала замовника провести додаткове інструментальне обстеження – вже після жовтневого обвалу плити – щоб точно визначити обсяги протиаварійних робіт.

Як повідомили у профільному департаменті КМДА, 14 жовтня 2025 року укладено договір з ТОВ "Ей Ем Ві Інжиніринг" на це додаткове обстеження, а 16 жовтня Соломʼянська районна адміністрація отримала список квартир, мешканці яких підлягають тимчасовому відселенню. Станом на кінець жовтня компанія завершувала обстеження та надала рекомендації щодо ліквідації аварійного стану будинку.

На теперішній час ТОВ "Ей Ем Ві Інжиніринг" надані рекомендації по ліквідації аварійного стану будинку та завершуються роботи з додаткового інструментального обстеження. Виконуються протиаварійні роботи, після завершення яких та визначення обсягів проєктування, буде укладено договір з проєктною організацією на розробку робочого проєкту відновлення,

– зазначив Борис Работнік.

Якуба Коласа, 29 (Святошинський район)

На початку вересня 2025 року чергова повітряна атака спричинила трагедію на Борщагівці. У ніч проти 7 вересня російський ударний дрон влучив у дев’ятиповерховий панельний будинок за адресою вул. Якуба Коласа, 29. Смертельна атака забрала декілька життів.

Вибух і подальша пожежа знищили декілька квартир середніх поверхів, вибуховою хвилею вибито шибки у сусідніх будинках.



Руйнації на вулиці Коласа / Фото ДСНС

За даними Київської міської військової адміністрації, у Святошинському районі тієї ночі були пошкоджені 12 житлових будинків і 64 квартири потребують ремонту, з них 17 квартир – повністю зруйновані.



Будинок на вул. Коласа, 29 – дев’ять поверхів, зведений 1986 року за проєктом серії 96 – отримав ушкодження опорних конструкцій у зоні удару. Мешканців оперативно евакуювали й розгорнули тимчасовий штаб допомоги на базі школи №253 поблизу, де постраждалі могли отримати інформаційну, психологічну та матеріальну підтримку.

Відразу після надзвичайної ситуації експерти КП "Київекспертиза" провели попереднє обстеження будинку. Його результат – зафіксовано дефекти й пошкодження, що суттєво знизили міцність і стійкість конструкцій – отже, необхідне детальне інструментальне обстеження.

Згодом замовником відновлювальних робіт знову визначили КП "Житлоінвестбуд-УКБ". За інформацією Департаменту будівництва КМДА, станом на кінець жовтня 2025 року державне підприємство "НДІБК" завершує детальне інструментальне обстеження на Коласа, 29. Фахівці беруть зразки матеріалів та оцінюють фактичну міцність плит і стін, щоби визначити оптимальний план ремонту.

За інформацією замовника, на теперішній час ДП "НДІБК" завершуються роботи з детального (інструментального) обстеження з урахуванням оцінки фактичних показників міцності опорних конструкцій, що дасть можливість виконати роботи з демонтажу, підсилення аварійних конструкцій та визначення подальших дій,

– мовиться у відповіді КМДА.

Бульвар Вацлава Гавела, 31 (Солом'янський район)

Одним із перших трагічних епізодів літніх обстрілів став удар російської крилатої ракети по дев’ятиповерховому будинку на бул. Вацлава Гавела, 31 – девʼятиповерхівка 1969 року побудови. У ніч на 17 червня 2025 року близько 3:42 ракета влучила в сьомий під’їзд цього будинку, зрівнявши з землею цілу секцію.

Внаслідок вибуху й обвалу опорних конструкцій загинули 23 мешканці. Візуально будинок зазнав катастрофічних пошкоджень: центральна частина дев’ятиповерхівки перетворилася на гору уламків, від якої по обидва боки стояли обгорілі рештки стін та квартир. Решта під’їздів будинку встояли, хоча вибуховою хвилею в них повибивало вікна і сталося займання.



Зруйнована секція на бульварі Гавела / Фото МВС

Одразу після трагедії екстрені служби цілодобово працювали на місці: розбирали завали, гасили пожежу, шукали людей. Вже за кілька днів комунальники змогли частково відновити роботу інженерних мереж в уцілілих під’їздах.

Як повідомляла Солом’янська райадміністрація, до 21 червня електропостачання, водопровід і опалення було повернуто у квартири 1 – 6 під’їздів, ліфти запрацювали у перших чотирьох під’їздах, а газопостачання готували до запуску після перевірки мереж. Вікна в уцілілих оселях оперативно зашили фанерою, дах над зруйнованою секцією накрили тимчасовим шатром.

Мешканці, чиї квартири не постраждали, поступово повернулися додому, щойно будинок визнали безпечним після таких протиаварійних заходів. У районі працював координаційний центр підтримки постраждалих: люди отримували компенсації на оренду житла, гуманітарну допомогу, психологічну підтримку.

Згідно з детальним обстеженням будівельних конструкцій, будинок рекомендовано спочатку убезпечити терміновими протиаварійними заходами – розчистити уламки, демонтувати небезпечні елементи стін і перекриттів, тимчасово підперти та зміцнити опорні конструкції в зоні руйнування. Після цього заплановано провести капітальний ремонт будівлі в цілому, аби відновити її експлуатаційну придатність. Фактично йдеться про майбутнє відбудову знищеного під’їзду та реконструкцію пошкоджених частин прилеглих секцій.

Станом на кінець жовтня 2025 року триває розробка проєктно-кошторисної документації: залучена проєктна організація опрацьовує конструктивні рішення для відновлення опорної спроможності будинку. Після завершення проєкту його передадуть на державну експертизу, і в разі позитивного висновку місто оголосить тендер на будівельні роботи. Лише після цього з генпідрядником укладуть угоду на виконання відновлення і видадуть дозвіл на роботи.

Бульвар Лесі Українки, 36-Б (Печерський район)

Під час літньо-осінніх обстрілів 2025 року будинок на бул. Лесі Українки, 36-Б зазнав пошкоджень будівельних конструкцій. Це відома будівля над Печерським мостом – 17-поверхівка, збудована за індивідуальним проєктом на початку 1970-х. Її прикрашає стінопис з дівчиною з вишиванкою.

Пошкоджений росіянами будинок на Печерську / Фото Льва Шевченка, 24 Канал

За інформацією Департаменту житлового будівництва та забезпечення КМДА, попереднє обстеження виявило дефекти та пошкодження, що можуть знижувати міцність, стійкість і жорсткість опорних елементів, а також експлуатаційні показники інженерних мереж. Спершу фахівці мають ретельно обстежити будинок приладами. Після цього визначать відповідального за відновлення, підготують проєкт, пройдуть держекспертизу й затвердять бюджет. Далі укладуть договір з підрядником і оголосять конкретні строки виконання робіт.

Відновлення зруйнованих обстрілами будинків у Києві триває, однак це довгий і поетапний процес. За роки повномасштабної війни місто навчилося оперативно ліквідовувати наслідки ударів – вже за кілька днів після трагедій фахівці підключають вцілілі під’їзди до комунікацій, встановлюють тимчасові укриття замість дахів, вивозять тонни будівельного сміття.

Проте шлях від аварійних робіт до повноцінної відбудови – складний. Потрібно провести детальні обстеження, розробити проєкти, пройти державну експертизу, знайти підрядників і профінансувати будівництво. Це займає місяці, а то й роки, особливо коли удари тривають щотижня і ресурси напружені. Київська влада відзначає, що повітряні тривоги та дефіцит робочих рук уповільнюють будівельні роботи.

Тим часом тисячі людей залишаються відселеними, чекаючи на повернення в рідні домівки або на нове житло.