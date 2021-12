Обсудили агрессию России против Украины: Блинкен встретился с главой МИД Германии

Энтони Блинкен встретился с Анналеной Бербок – новой руководительницей МИД Германии. Одной из тем разговора стала российская агрессия против Украины.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что встреча состоялась накануне саммита G7. Он запланирован на 11 – 12 декабря в Великобритании.

Блинкен и Бербок обсудили следующие темы

Агрессию России против Украины;

сотрудничество по вопросам климата;

приоритеты президентства Германии в G7.

Заявление Блинкена

Госсекретарь США рассказал, что поздравил Бербок с назначением на пост главы Министерства иностранных дел Германии. Кроме того, политик подчеркнул: он надеется на тесное сотрудничество.

С нетерпением жду возможности тесно сотрудничать в борьбе с климатическим кризисом, пандемией COVID-19 и вызовами демократии и правам человека,

– написал Блинкен.

Бербок является активной противницей запуска "Северного потока-2". Кроме того, политик поддерживает вступление Украины в Евросоюз и критикует Россию. Бербок – представительница партии "зеленых". По данным организации AVAAZ, именно этот политик чаще всего становилась объектом лживых новостей от Кремля.

Сообщение Ned Price:

Today, @SecBlinken met with German Foreign Minister

@ABaerbock at the #G7 to discuss Russian aggression toward Ukraine, climate cooperation, and priorities for Germany’s 2022 G7 presidency.