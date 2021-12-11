Обговорили агресію Росії проти України: Блінкен зустрівся з очільницею МЗС Німеччини
Джерело:твітер Ned Price
Ентоні Блінкен зустрівся з Анналеною Бербок – новою очільницею МЗС Німеччини. Однією з тем розмови стала російська агресія проти України.
Речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що зустріч відбулася напередодні саміту G7. Він запланований на 11 – 12 грудня у Великій Британії.
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Блінкен та Бербок обговорили такі теми
- Агресію Росії проти України;
- співпрацю з питань клімату;
- пріоритети президентства Німеччини у G7.
Заява Блінкена
Держсекретар США розповів, що привітав Бербок з призначенням на посаду очільниці Міністерства закордонних справ Німеччини. Окрім того, політик наголосив: він сподівається на тісну співпрацю.
З нетерпінням чекаю можливості тісно співпрацювати у боротьбі з кліматичною кризою, пандемією COVID-19 та викликами демократії та прав людини,
– написав Блінкен.
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Допис Ned Price:
Today, @SecBlinken met with German Foreign Minister
@ABaerbock at the #G7 to discuss Russian aggression toward Ukraine, climate cooperation, and priorities for Germany’s 2022 G7 presidency.