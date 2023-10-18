Ракета попала в детскую комнату: детали гибели 31-летней женщины в Днепропетровской области

В результате ракетного удара по Днепропетровской области 18 октября погибла 31-летняя женщина. У нее осталось двое маленьких детей.

В сети появилось видео с родственницей погибшей женщины, которое опубликовал местный телеграм-канал. Женщина рассказала, что в момент взрыва погибшая Екатерина находилась дома вместе с детьми.

Смотрите также Россияне попали в частные дома вблизи Днепра: есть жертва и пострадавшие

Вражеская ракета попала прямо в детскую комнату. Без матери остались двое детей: 13 лет и 1,5 года. Дети, к счастью, выжили.

Родственница рассказала детали гибели женщины: видео

Дети сейчас с родными. Также местные жители рассказали, что муж погибшей, отец детей – служит в ВСУ и защищает нашу страну от врага.

Без мамы остался полуторагодовалый ребенок: видео

Еще 4 человека получили ранения

Из-за ракетного удара по Обуховке также ранены 4 человека. Трое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В ОВА сообщили, что в целом повреждены 21 частный дом, 11 хозяйственных сооружений, легковой автомобиль и газопровод низкого давления.



Последствия ракетной атаки по Обуховке / Фото ГСЧС

В ГСЧС показали кадры из дома, куда попала ракета: видео

Днепропетровская областная прокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенного с умышленным убийством.

Враг нанес ракетные удары: главное