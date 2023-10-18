К сожалению, в результате террористического удара агрессора есть жертва и пострадавшие. Кроме того, повреждены дома.

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Погибла женщина, еще 4 человека пострадали

"Снова, снова, снова п***ры (россияне – 24 Канал) лупят в Днепре ракетами по частному сектору", – подчеркнул Борис Филатов.

Мэр призвал воздержаться от фото в соцсетях. Глава ОВА уточнил, что оккупанты попали в частные дома в Днепропетровском районе.

"Предварительно, погиб человек. Три человека пострадали", – сообщил Сергей Лысак.

Добавил, что последствия вражеской атаки уточняют. Впрочем, уже известно о шести поврежденных домах.

Кадры с места обстрела обнародовал руководитель ОП. Уточнил, что враг атаковал поселок Обуховка.

Россияне ударили по частным домам, есть погибшая 31-летняя женщина,

– отметил Андрей Ермак.

Уже в 10:54 глава МВД сообщил, что разбиты 8 частных домов в жилом секторе. На месте работают спасатели, полицейские, медицинская служба. Раненым оказывают помощь.

Погибла 31-летняя женщина, 4 травмированы: Россия в очередной раз ударила по гражданскому населению в Обуховке на Днепропетровщине,

– подчеркнул Игорь Клименко.

Впоследствии глава ОВА уточнил, что пострадавшие женщины – 56, 65 и 75 лет и 35-летний мужчина. Трое из них в больнице в состоянии средней тяжести.

Последствия ракетных обстрелов на Днепропетровщине / Фото с телеграма Ермака, Клименко

Заметим, что тревогу в Днепропетровской области объявили в 09:44. Воздушные силы предупреждали ракетную опасность для восточных и юго-восточных областей.