На жаль, внаслідок терористичного удару агресора є загибла та постраждалі. Окрім того, пошкоджені будинки.

Важливо Удар по багатоповерхівці у центрі Запоріжжя: все, що відомо про атаку та наслідки

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Загинула жінка, ще 4 людини постраждали

"Знову, знову, знову п***ри (росіяни – 24 Канал) луплять в Дніпрі ракетами по приватному сектору", – підкреслив Борис Філатов.

Міський голова закликав утриматися від фото в соцмережах. Очільник ОВА уточнив, що окупанти поцілили по приватних будинках у Дніпропетровському районі.

"Попередньо, загинула людина. Троє людей постраждали", – повідомив Сергій Лисак.

Додав, наслідки ворожої атаки уточнюють. Втім, вже відомо про 6 пошкоджених будинків.

Кадри з місця обстрілу оприлюднив керівник ОП. Уточнив, що ворог атакував селище Обухівка.

Росіяни вдарили по приватних будинках, є загибла 31-річна жінка,

– зазначив Андрій Єрмак.

Вже о 10:54 очільник МВС повідомив, що розбито 8 приватних будинків у житловому секторі. На місці працюють рятувальники, поліцейські, медична служба. Пораненим надають допомогу.

Загибла 31-річна жінка, 4 травмованих: Росія вкотре вдарила по цивільному населенню в Обухівці на Дніпропетровщині,

– підкреслив Ігор Клименко.

Згодом очільник ОВА уточнив, що постраждали жінки – 56, 65 і 75 років і 35-річний чоловік. Троє з них в лікарні в стані середньої тяжкості

Наслідки ракетного обстрілу на Дніпропетровщині / Фото з телеграму Єрмака, Клименка

Зауважимо, що тривогу на Дніпропетровщині оголосили о 09:44. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку для східних і південно-східних областей.