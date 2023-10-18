Воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в 09:44. Почти сразу прогремел взрыв. Что известно, рассказывает 24 Канал.

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В Днепре прогремел взрыв

О взрыве в Днепре сообщили корреспонденты Суспільного. Заметим, что в Воздушных силах предупредили об опасности.

Ракетная опасность для восточных, юго-восточных областей!

– говорилось в сообщении.

Глава Днепропетровского областного совета призвал ни в коем случае не игнорировать тревогу и находиться в укрытии.

"Заботьтесь о своей безопасности и безопасности своих близких!" – подчеркнул Николай Лукашук.

Кстати, мониторинговые группы писали, что, по предварительной информации, в 09:40 были пуски баллистических ракет "Искандер" с территории временно оккупированного Крыма. Однако официального подтверждения на 10:08 не было.

Добавим, что в 10:02 в Днепропетровской области объявили отбой тревоги.

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