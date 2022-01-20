Бывший Папа Бенедикт XVI фигурирует в отчете о насилии в церкви

Бывший Папа Римский Бенедикт XVI является одним из фигурантов дела о сексуальном насилии в католической церкви. Его обвинили в бездействии.

В частности говорится о том, что понтифик знал о священниках, которые жестко обращались с детьми. Соответствующую информацию обнародовала юридическая фирма Westphal Spilker Wastl в своем отчете.

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В докладе отмечается, что случаи сексуального насилия над несовершеннолетними случались в период, когда он находился на посту архиепископа Мюнхена – Фрайзинга с 1977 по 1981 год.

Мы считаем, что его можно обвинить в неправомерных действиях в четырех случаях. Два из этих случаев касаются злоупотреблений, совершенных во время его пребывания в должности и санкционированных государством. В обоих случаях виновные оставались работать пасторами,

– сказал адвокат Мартин Пуш.

Насилие в Римско-католической церкви: что известно

Еще в 2013 году Папа Франциск ужесточил ответственность за преступления против детей (педофилию и распространение детской порнографии). Однако это не остановило нарушителей закона. В том же году Ватикан отозвал своего посла в Доминиканской республике из-за обвинений в педофилии.

В 2015 году Франциск создал трибунал для рассмотрения дел епископов, которых обвиняют в сокрытии насилия над детьми со стороны священников. Тогда поляк Юзеф Весоловски стал первым католическим священником высокого ранга, которого судили за сексуальные преступления.

В 2018 году в Ватикане арестовали бывшего дипломата, которого подозревают в хранении детской порнографии в США и Канаде. А в 2019 австралийского кардинала и казначея Ватикана Джорджа Пелла признали виновным в сексуальных домогательствах к детям.

. В отчете юристов перечислено по меньшей мере 497 жертв сексуального насилия. В основном это мальчики и молодые люди в период с 1945 по 2019 год.