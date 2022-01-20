Звинуватили у бездіяльності: колишній Папа Бенедикт XVI фігурує в справі про насильство у церкві

Колишній Папа Римський Бенедикт XVI є одним із фігурантів справи про сексуальні насильства в католицькій церкві. Його звинуватили у бездіяльності.

Зокрема мовиться про те, що понтифік знав про священників, які жорстко поводилися із дітьми. Відповідну інформацію оприлюднила юридична фірма Westphal Spilker Wastl в своєму звіті.

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У доповіді зазначається, що випадки сексуального насильства над неповнолітніми траплялися у період, коли він перебував на посаді архієпископа Мюнхена – Фрайзинга з 1977 по 1981 рік.

Ми вважаємо, що його можна звинуватити у неправомірних діях у чотирьох випадках. Два з цих випадків стосуються зловживань, скоєних під час його перебування на посаді та санкціонованих державою. В обох випадках винні залишалися працювати пасторами,

– сказав адвокат Мартін Пуш.

Насильство у Римсько-католицькій церкві: що відомо

Ще 2013 року Папа Франциск посилив відповідальність за злочини проти дітей (педофілію і розповсюдження дитячої порнографії). Однак це не зупинило порушників закону. Того ж року Ватикан відкликав свого посла у Домініканській республіці через звинувачення в педофілії.

У 2015 році Франциск створив трибунал для розгляду справ єпископів, яких звинувачують у приховуванні насильства над дітьми з боку священників. Тоді поляк Юзеф Весоловські став першим католицьким священником високого рангу, якого судили за сексуальні злочини.

У 2018 році у Ватикані арештували колишнього дипломата, якого підозрюють у зберіганні дитячої порнографії в США та Канаді. А у 2019 австралійського кардинала і скарбника Ватикану Джорджа Пелла визнали винним у сексуальних домаганнях до дітей.

У звіті юристів перераховано щонайменше 497 жертв сексуального насильства. В основному це хлопчики та молоді люди у період з 1945 по 2019 рік.