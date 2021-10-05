Об этом заявил глава комиссии, которая расследует злоупотребления духовенства и прихожан католической церкви в стране, Жан-Марк Сове. Если учитывать злоупотребления со стороны прихожан церкви, то количество жертв составляет 330 тысяч.

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Он представил большой доклад о сексуальном насилии во французской католической церкви. Всего исследование состоит из 2,5 тысячи страниц.

Комиссия исследовала архивы церкви, судов и полиции, а также провела немало интервью с жертвами. Согласно французскому законодательству, большинство случаев правонарушений уже не могут рассматриваться в суде из-за давности преступлений.

Обратите внимание! Инициатором расследования была Французская католическая церковь. Это обусловлено рядом сексуальных скандалов в других странах.

Что удалось узнать во время исследования

Комиссия начала работу над исследованием церковных, судебных и полицейских записей еще в 2018 году. Им удалось пообщаться с некоторыми пострадавшими, а также свидетелями жутких инцидентов.

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Исследования доказали, что большинство пострадавших – это мальчики до подросткового возраста из разных слоев населения. Жан-Марк Сове во время выступления подчеркнул, католическая церковь "проявляла глубокое и даже жестокое равнодушие к жертвам".