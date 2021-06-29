Институт статистики Римско-католической церкви РП собирал данные с июля 2018 по декабрь 2020 года. Обнародовали их высшие иерархи 29 июня на пресс-конференции в Варшаве.

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Примас Польши архиепископ Войцех Полак извинился перед пострадавшими.

Хочу обратиться к пострадавшим и ко всем тем, кого задело зло в церкви, и попросить прощения,

– заявил церковник.

По словам Полака, в статистику вошли только люди, которые решились рассказать о пережитом. В то же время обнародованные данные не демонстрируют весь драматизм ситуации.

Полак отметил, что "мы должны помнить и осознаем, что не все решились рассказать о своей боли и сообщить об этом".

Некоторые случаи еще проверяют

39% случаев Польская церковь признала объективными;

51% случаев еще проверяют;

10% случаев – не подтвердили.

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