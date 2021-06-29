Інститут статистики Римо-католицької церкви РП збирав дані упродовж від липня 2018 до грудня 2020 року. Оприлюднили їх вищі ієрархи 29 червня на пресконференції у Варшаві.
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Примас Польщі архієпископ Войцех Полак вибачився перед постраждалими.
Хочу звернутися до скривджених і до всіх тих, кого зачепило зло в церкві, і попросити вибачення,
– заявив церковник.
За словами Полака, у статистику увійшли тільки люди, які наважилися розповісти про пережите. Водночас оприлюднені дані не демонструють увесь драматизм ситуації.
Полак зауважив, що "ми мусимо пам'ятати і усвідомлюємо, що не всі наважилися розповісти про свою кривду і повідомити про це".
Деякі випадки ще перевіряють
- 39% випадків польська церква визнала об'єктивними;
- 51% випадків – ще перевіряють;
- 10% випадків – не підтвердили.
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