Папа Франциск принял важное решение касаемо педофилии священников
В Ватикане отменили "папскую тайну" по делам о сексуальном насилии и педофилии со стороны духовенства. А также дали более четкое определение понятию "детская порнография".
Отныне информацию о случаях сексуальных преступлений со стороны духовенства можно предавать огласке. Об этом рассказали в " Радио Свобода ".
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Конечно, о огласке может идти речь, когда злоумышленнику предъявлено обвинение или касаемо его начат судебный процесс.
Какие важные изменения сделал Папа Франциск касаемо преступлений на почве секса
- Преступления духовенства на почве сексуального насилия могут предать огласке.
- Порнография признается детской, если к ней причастны люди в возрасте до 18 лет (ранее – до 14 лет).
Конгрегация доктрины веры, заметим, еще должна поддержать это решение Папы Римского. Именно эта структура Ватикана занимается преступлениями, совершенными священниками-педофилами.
Что такое "папская тайна"? "Папскую тайну" в 2001 году ввел Бенедикт XVI.
Ватикан настаивал, что полная конфиденциальность дел о сексуальном насилии и педофилии священников необходима для защиты неприкосновенности частной жизни жертвы, а также и репутации обвиняемого.
Вместе с этим "папская тайна" помогала и скрывать случаи педофилии, препятствовала следствию и приводила к молчанию жертв.
Самые громкие секс-скандалы в Римско-католической церкви в течение последних 5 лет
- Еще в 2013 Папа Франциск усилил ответственность за преступления против детей (педофилию и распространение детской порнографии). Однако это не остановило нарушителей закона. В том же году Ватикан отозвал своего посла в Доминиканской республике из-за обвинений в педофилии.
- В 2015 году Франциск создал трибунал для рассмотрения дел епископов, которых обвиняют в сокрытии насилия над детьми со стороны священников. Тогда поляк Юзеф Весоловски стал первым католическим священником высокого ранга, которого судили за сексуальные преступления.
- В 2018 году в Ватикане арестовали бывшего дипломата, которого подозревают в хранении детской порнографии в США и Канаде. А в 2019 австралийского кардинала и казначея Ватикана Джорджа Пелла признали виновным в сексуальных домогательствах к детям.
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