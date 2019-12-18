Папа Франциск принял важное решение касаемо педофилии священников

В Ватикане отменили "папскую тайну" по делам о сексуальном насилии и педофилии со стороны духовенства. А также дали более четкое определение понятию "детская порнография".

Отныне информацию о случаях сексуальных преступлений со стороны духовенства можно предавать огласке. Об этом рассказали в " Радио Свобода ".

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Конечно, о огласке может идти речь, когда злоумышленнику предъявлено обвинение или касаемо его начат судебный процесс.

Какие важные изменения сделал Папа Франциск касаемо преступлений на почве секса

Преступления духовенства на почве сексуального насилия могут предать огласке.

Порнография признается детской, если к ней причастны люди в возрасте до 18 лет (ранее – до 14 лет).

Конгрегация доктрины веры, заметим, еще должна поддержать это решение Папы Римского. Именно эта структура Ватикана занимается преступлениями, совершенными священниками-педофилами.

Что такое "папская тайна"? "Папскую тайну" в 2001 году ввел Бенедикт XVI.



Ватикан настаивал, что полная конфиденциальность дел о сексуальном насилии и педофилии священников необходима для защиты неприкосновенности частной жизни жертвы, а также и репутации обвиняемого.



Вместе с этим "папская тайна" помогала и скрывать случаи педофилии, препятствовала следствию и приводила к молчанию жертв.

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