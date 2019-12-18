Папа Франциск ухвалив важливе рішення щодо педофілії священників

У Ватикані скасували "папську таємницю" щодо справ про сексуальне насильство і педофілію з боку духовенства. А також дали більш чітке визначення поняттю "дитяча порнографія".

Відтепер інформацію про випадки сексуальних злочинів із боку духовенства можна піддавати розголосу. Про це розповіли у "Радіо Свобода".

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Звісно, про розголос мовитиметься, коли зловмисникові пред'являть звинувачення чи розпочнуть щодо нього судовий процес.

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Злочини духовенства на ґрунті сексуального насильства можуть піддати розголосу.

Порнографія визнається дитячою, якщо до неї причетні люди віком до 18 років (раніше – до 14 років).

Конгрегація доктрини віри, зауважимо, ще повинна підтримати це рішення Папи Римського. Саме ця структура Ватикану займається злочинами, вчиненими священниками-педофілами.

Що таке "папська таємниця"?"Папську таємницю" у 2001 році ввів Бенедикт XVI.



Ватикан наполягав, що повна конфіденційність справ про сексуальне насильство та педофілію священників необхідна для захисту недоторканності приватного життя жертви, а також і репутації обвинуваченого.



Попри це "папська таємниця" допомагала й приховувати випадки педофілії, перешкоджала слідству і призводила до мовчання жертв.

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