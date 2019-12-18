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      Папа Франциск ухвалив важливе рішення щодо педофілії священників

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      Франциск І – Папа Римський з 2013 року / Getty Images

      У Ватикані скасували "папську таємницю" щодо справ про сексуальне насильство і педофілію з боку духовенства. А також дали більш чітке визначення поняттю "дитяча порнографія".

      Відтепер інформацію про випадки сексуальних злочинів із боку духовенства можна піддавати розголосу. Про це розповіли у "Радіо Свобода".

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      Звісно, про розголос мовитиметься, коли зловмисникові пред'являть звинувачення чи розпочнуть щодо нього судовий процес.

      Які важливі зміни зробив Папа Франциск щодо злочинів на ґрунті сексу

      • Злочини духовенства на ґрунті сексуального насильства можуть піддати розголосу.
      • Порнографія визнається дитячою, якщо до неї причетні люди віком до 18 років (раніше – до 14 років).

      Конгрегація доктрини віри, зауважимо, ще повинна підтримати це рішення Папи Римського. Саме ця структура Ватикану займається злочинами, вчиненими священниками-педофілами.

      Що таке "папська таємниця"?"Папську таємницю" у 2001 році ввів Бенедикт XVI.

      Ватикан наполягав, що повна конфіденційність справ про сексуальне насильство та педофілію священників необхідна для захисту недоторканності приватного життя жертви, а також і репутації обвинуваченого.

      Попри це "папська таємниця" допомагала й приховувати випадки педофілії, перешкоджала слідству і призводила до мовчання жертв.

      Найгучніші секс-скандали в Римсько-католицькій церкві протягом останніх 5 років

      • Ще 2013 року Папа Франциск посилив відповідальність за злочини проти дітей (педофілію і розповсюдження дитячої порнографії). Однак це не зупинило порушників закону. Того ж року Ватикан відкликав свого посла у Домініканській республіці через звинувачення в педофілії.
      • У 2015 році Франциск створив трибунал для розгляду справ єпископів, яких звинувачують у приховуванні насильства над дітьми з боку священників. Тоді поляк Юзеф Весоловські став першим католицьким священником високого рангу, якого судили за сексуальні злочини.
      • У 2018 році у Ватикані арештували колишнього дипломата, якого підозрюють у зберіганні дитячої порнографії в США та Канаді. А у 2019 австралійського кардинала і скарбника Ватикану Джорджа Пелла визнали винним у сексуальних домаганнях до дітей.
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Папа Римський Франциск Релігія Ватикан Діти і неповнолітні Педофілія
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