22 марта в торговом центре под Москвой неизвестные совершили теракт. Российские добровольцы прокомментировали этот инцидент.

Повстанцы опровергли свою причастность к стрельбе в "Крокус Сити Холле".

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Путин все спланировал

В комментариях нескольким российским медиа представители РДК и Легиона "Свобода России" заявили, что не имеют никакого отношения к произошедшей в Подмосковье трагедии. Добровольцы подчеркнули, что они не сражаются с мирным населением.

Зато о Путине такого сказать нельзя. "Незаменимый" глава Кремля неоднократно устраивал показательные теракты, чтобы надежнее закрепиться у власти.

В произошедшей трагедии сегодня в Москве мы обвиняем террористический режим Путина. Мы уже сталкивались с подобными проявлениями кремлевской диктатуры с первых дней Путина у власти и не удивлены очередной кровавой провокацией.

– говорится в заявлении легиона.

Там подчеркнули, что стрельба в ТЦ – это спланированная Кремлем провокация.

Кровавая стрельба под Москвой: что известно

Вечером 22 марта российские телеграм-каналы начали распространять информацию о стрельбе в "Крокус Сити Холле". Они писали, что стрельба раздалась во время концерта группы "Пикник", на который могло прийти более 6000 человек.

Затем в сети начали появляться видео, на которых россияне напуганы под взрывы бегут из здания торгового центра.

Затем стало известно о пожаре в "Крокусе". После стрельбы раздался взрыв и загорелся огонь. Треть здания охвачена пламенем.

РосСМИ пишут о не менее 40 погибших и более 130 раненых.

Также сообщают, что террористов было несколько. Одного из них вроде бы задержали в ходе штурма "Крокуса".

Пожарные долго не могли зайти в здание и потушить пламя из-за того, что преступники находились внутри. Также СМИ не исключали, что некоторые из них могли скрыться.

Известно, что спасатели уже зашли в ТЦ. Верхние этажи до сих пор охвачены пламенем. Более того, ряд российских тг-каналов утверждает, что часть здания вероятно уже обрушилась. Пожарные занимаются поиском выживших.

В ГУР назвали теракт под Москвой провокацией Кремля.

Справка: Напомним, что российские добровольцы 12 марта начали спецоперацию на территории Белгородской и Курской областей. В результате этого рейда, как они отмечают, им удалось установить контроль над двумя населенными пунктами, а также нанести оккупантам потери в личном составе и технике. Повстанцы подчеркнули, что основная цель спецоперации – сорвать новое наступление, которое россияне планировали осуществить до так называемых выборов президента. Кроме того, добровольцы помогли Силам обороны стабилизировать фронт. Ведь для борьбы с повстанцами Кремль был вынужден опрокинуть войска из-под Купянска.