Звинувачуємо режим Путіна, – російські добровольці зробили заяву після теракту під Москвою

22 березня у торговельному центрі під Москвою невідомі скоїли теракт. Російські добровольці прокоментували цей інцидент.

Повстанці спростували свою причетність до стрілянини у "Крокус Сіті Холл".

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Путін все спланував

У коментарях кільком російським медіа представники РДК та Легіону "Свобода Росії" заявили, що не мають жодного відношення до трагедії, яка сталася у Підмосков'ї. Добровольці наголосили, що вони не воюють з мирним населенням.

Натомість про Путіна такого сказати не можна. "Незамінний" очільник Кремля неодноразово влаштовував показові теракти, аби надійніше закріпитися при владі.

У трагедії, що сталася сьогодні в Москві, ми звинувачуємо терористичний режим Путіна. Ми вже стикалися з подібними проявами кремлівської диктатури з перших днів Путіна при владі та не здивовані черговою кривавою провокацією,

– йдеться у заяві "Легіону.

Там наголосили, що стрілянина у ТЦ – це спланована Кремлем провокація.

Кривава стрілянина під Москвою: що відомо

Увечері 22 березня російські телеграм-канали почали поширювати інформацію про стрілянину у "Крокус Сіті Холл". Вони писали, що стрільба пролунала під час концерту групи "Пікнік", на який могло прийти понад 6 000 людей.

Потім у мережі почали з'являтися відео, на яких росіяни налякані під вибухи тікають з будівлі торговельного центру.

Потім стало відомо про пожежу у "Крокусі". Після стрільби пролунав вибух і спалахнув вогонь. Третина будівлі охоплена полум'ям.

РосЗМІ пишуть про щонайменше 40 загиблих і понад 130 поранених.

Також повідомляють, що терористів було кілька. Одного із них начебто затримали у ході штурму "Крокуса".

Пожежники довго не могли зайти в будівлю і загасити полум'я через те, що злочинці перебували всередині. Також ЗМІ не виключали, що деякі з них могли втекти.

Наразі відомо, що рятувальники вже зайшли у ТЦ. Верхні поверхи досі охоплені полум'ям. Ба більше, низка російських тг-каналів стверджує, що частина будівлі ймовірно вже обвалилась. Пожежники займаються пошуком тих, хто вижив.

У ГУР назвали теракт під Москвою провокацією Кремля.