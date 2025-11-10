"Не хочется подозрение получать": НАБУ обнародовало часть записей по коррупционному делу в энергетике

НАБУ и САП проводят операцию "Мидас". Следователи получили тысячи часов аудиозаписей, доказывающих существование высокоуровневой преступной организации.

Коррупцию разоблачили в сфере энергетики и обороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео НАБУ.

Какие аудиозаписи получили следователи НАБУ?

Над операцией "Мидас" работали 15 месяцев, проведено более 70 обысков. НАБУ и САП получили 1000 часов аудиозаписей. В результате разоблачена высокоуровневая преступная организация в сфере энергетики и обороны.

НАБУ обнародовало фрагменты аудиозаписей, детали обещают предоставить позже.

НАБУ отчитывается об операции "Мидас": смотрите видео

"Тенор: Они планируют продолжать строить ебучие захисні, цифры сумасшедшие. Рокет: Скажи поставщикам, что все и так все понимают, что вот- вот что-то будет происходить. Потому что у нас идут нарастающие (речь идет о повышении сумм откатов из-за возможной смены руководства в Минэнерго и Энергоатоме)", – говорят между собой фигуранты схемы.

Что известно о масштабной операции НАБУ и САП?