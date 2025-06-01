СМИ писали об избиении несовершеннолетнего сына военного на камеру: что говорит полиция

В Белгород-Днестровском районе 17-летний парень жестоко избил 12-летнего односельчанина, который является сыном военного, еще один парень снял это все на камеру. Полиция уже задержала двух обидчиков, им готовятся сообщить подозрение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Одесской области и издание "Бессарабия INFORM".

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Как стало известно об избиении ребенка

В СМИ отметили, что инцидент произошел в селе Маразлиевка три недели назад. На видео, которое снимал 16-летний житель этого села, видно, что 17-летний парень бьет 12-летнего подростка кулаками и ногами в живот, по спине и голове, бросает на землю, угрожает ему ножом.

Запуганный подросток просит агрессивного парня прекратить его бить и отпустить домой.

Председатель Маразлиевской общины Виктор Топор сообщил журналистам, что об этом жестоком случае он узнал только на прошлой неделе, когда увидел видео. По словам чиновника, 2 старшие ребята, которые являются участниками избиения подростка, – из семей в сложных жизненных ситуациях. Избитый парень – сын военнослужащего, его мать работает в социальной службе.

По словам Топора, после избиения подросток сказал матери, что просто упал. На самом деле о жестоком обращении он рассказал только старшему брату, который сначала хотел самостоятельно выяснить отношения с обидчиком. Но уже через 2 недели об инциденте узнал председатель общины.

Во время допроса семнадцатилетний парень объяснил, что он якобы избил подростка за то, что тот оскорблял его и его мать нецензурной бранью на улице. По словам нападавшего, он дважды предупреждал потерпевшего, а потом применил силу.

В то же время сам пострадавший уверяет, что стал жертвой насилия без всякой причины. Похожего мнения придерживается и председатель Маразлиевской общины, предполагая, что это было проявление силы над более слабым.

В субботу семнадцатилетний парень вместе с родственниками извинился перед подростком и его матерью,

– сообщил глава общины.

Как рассказала журналистам мать Игоря, которого считают организатором избиения, накануне к ним наведались представители полиции. Они опросили всех участников инцидента и составили соответствующий протокол.

Сегодня обидчика вызвали к следователю Белгород-Днестровского районного отдела полиции. Комментировать поведение сына его мать отказалась.

Как комментирует инцидент полиция

В полиции Одесской области рассказали, что, начав уголовное производство, полицейские установили правонарушителей, которыми оказались двое товарищей 16 и 17 лет. Юноши были задержаны в процессуальном порядке.



Сейчас решают вопрос о сообщение несовершеннолетним о подозрении в пытках, совершенном по предварительному сговору группой лиц, и избрании меры пресечения.



Согласно санкции статьи Уголовного кодекса Украины, это преступление наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.