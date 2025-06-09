Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Одесской области и издание "Бессарабия INFORM".

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Как стало известно об избиении ребенка

В СМИ отметили, что инцидент произошел в селе Маразлиевка три недели назад. На видео, которое снимал 16-летний житель этого села, видно, что 17-летний парень бьет 12-летнего подростка кулаками и ногами в живот, по спине и голове, бросает на землю, угрожает ему ножом.

Запуганный подросток просит агрессивного парня прекратить его бить и отпустить домой.

Председатель Маразлиевской общины Виктор Топор сообщил журналистам, что об этом жестоком случае он узнал только на прошлой неделе, когда увидел видео. По словам чиновника, 2 старшие ребята, которые являются участниками избиения подростка, – из семей в сложных жизненных ситуациях. Избитый парень – сын военнослужащего, его мать работает в социальной службе.

По словам Топора, после избиения подросток сказал матери, что просто упал. На самом деле о жестоком обращении он рассказал только старшему брату, который сначала хотел самостоятельно выяснить отношения с обидчиком. Но уже через 2 недели об инциденте узнал председатель общины.

Во время допроса семнадцатилетний парень объяснил, что он якобы избил подростка за то, что тот оскорблял его и его мать нецензурной бранью на улице. По словам нападавшего, он дважды предупреждал потерпевшего, а потом применил силу.

В то же время сам пострадавший уверяет, что стал жертвой насилия без всякой причины. Похожего мнения придерживается и председатель Маразлиевской общины, предполагая, что это было проявление силы над более слабым.

В субботу семнадцатилетний парень вместе с родственниками извинился перед подростком и его матерью,

– сообщил глава общины.

Как рассказала журналистам мать Игоря, которого считают организатором избиения, накануне к ним наведались представители полиции. Они опросили всех участников инцидента и составили соответствующий протокол.

Сегодня обидчика вызвали к следователю Белгород-Днестровского районного отдела полиции. Комментировать поведение сына его мать отказалась.

Как комментирует инцидент полиция

В полиции Одесской области рассказали, что, начав уголовное производство, полицейские установили правонарушителей, которыми оказались двое товарищей 16 и 17 лет. Юноши были задержаны в процессуальном порядке.



Сейчас решают вопрос о сообщение несовершеннолетним о подозрении в пытках, совершенном по предварительному сговору группой лиц, и избрании меры пресечения.



Согласно санкции статьи Уголовного кодекса Украины, это преступление наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.