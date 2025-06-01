ЗМІ писали про побиття неповнолітнього сина військового на камеру: що каже поліція

У Білгород-Дністровському районі 17-річний хлопець жорстоко побив 12-річного односельця, який є сином військового, ще один хлопець зняв це все на камеру. Поліція вже затримала двох кривдників, їм готуються повідомити підозру.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Одещини та видання "Бессарабія INFORM".

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Як стало відомо про побиття дитини

У ЗМІ зазначили, що інцидент стався у селі Маразліївка три тижні тому. На відео, яке знімав 16-річний житель цього села, видно, що 17-річний хлопець б'є 12-річного підлітка кулаками та ногами в живіт, по спині та голові, кидає на землю, погрожує йому ножем.

Заляканий підліток просить агресивного хлопця припинити його бити та відпустити додому.

Голова Маразліївської громади Віктор Топор повідомив журналістам, що про цей жорстокий випадок він дізнався тільки минулого тижня, коли побачив відео. За словами посадовця, 2 старші хлопці, які є учасниками побиття підлітка, – із родин у складних життєвих ситуаціях. Побитий хлопчина – син військовослужбовця, його мати працює в соціальній службі.

За словами Топора, після побиття підліток сказав матері, що просто впав. Насправді ж про жорстоке поводження він розповів лише старшому братові, який спершу хотів самостійно з'ясувати стосунки з кривдником. Та вже за 2 тижні про інцидент дізнався голова громади.

Під час допиту сімнадцятирічний хлопець пояснив, що він нібито побив підлітка за те, що той ображав його і його матір нецензурною лайкою на вулиці. За словами нападника, він двічі попереджав потерпілого, а потім застосував силу.

Водночас сам постраждалий запевняє, що став жертвою насильства без жодної причини. Схожої думки дотримується і голова Маразліївської громади, припускаючи, що це був прояв сили над слабшим.

У суботу сімнадцятирічний хлопець разом із родичами перепросив підлітка та його матір,

– повідомив очільник громади.

Як розповіла журналістам мати Ігоря, якого вважають організатором побиття, напередодні до них навідались представники поліції. Вони опитали всіх учасників інциденту та склали відповідний протокол.

Сьогодні кривдника викликали до слідчого Білгород-Дністровського районного відділу поліції. Коментувати поведінку сина його матір відмовилася.

Як коментує інцидент поліція

У поліції Одещини розповіли, що, розпочавши кримінальне провадження, поліцейські встановили правопорушників, якими виявилися двоє товаришів 16 та 17 років. Юнаків було затримано у процесуальному порядку.



Наразі розв'язують питання щодо повідомлення неповнолітнім про підозру в катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та обрання запобіжного заходу.



Згідно з санкцією статтею Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі на строк до 10 років.