Во вторник, 30 сентября, в Одессе прошел мощный ливень, который унес жизни почти десятка людей. Среди жертв – семья из 5 человек, в том числе ребенок.

Стало известно, что они были переселенцами, которые жили на цокольном этаже в одном из частных домов в городе. С соседями погибшей семьи пообщалось Суспильное, передает 24 Канал.

Что известно о погибшей от непогоды семье в Одессе?

В Одессе 30 сентября непогода привела к гибели семьи из пяти человек. Они жили в цокольном помещении. Во время ливня вода стремительно поднялась до уровня второго этажа, рассказывают местные.

Как передает издание, погибли двое мужчин, две женщины и девочка около восьми лет. Соседка Вера отметила, что все они были переселенцами. Около года назад семья переехала из Украинки и считалась очень порядочной.

"Пятеро людей, они очень порядочные люди... Вроде им все подходило, потому что и котел у них был, и стиральная машинка, и кухня, и холодная-горячая вода", – добавила соседка.

Последствия непогоды на месте, где погибла семья / Фото Суспильного

Женщина добавила, что во время стихии люди не смогли выбраться, потому что двери заклинило. Сосед Виктор рассказал, что уровень воды поднялся примерно на четыре метра всего за 15 минут.

Это очень быстро... Как дамбу прорвало, или что... Глубже всего было где-то 5,5 или 6 метров,

– сказал сосед.

Что известно о непогоде и ее причинах?