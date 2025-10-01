В сети пользователи публикуют много видео с последствиями непогоды и рассказывают свои истории. 24 Канал пообщался с жителями Одессы, которые рассказали о том, как они пережили день ливня.

Что рассказали жители Одессы о стихийной беде в городе?

"Этот день я надолго запомню", – говорит одесситка Юлия Климакова. Она поделилась, что 30 сентября из-за непогоды она два часа преодолевала почти пять километров пути.

Я слава Богу не пострадала, но шла домой пешком с работы два часа в воде по колено. Такси даже за тысячу гривен не брало заказ, а городской транспорт просто застрял в воде. Сейчас ситуация уже намного лучше,

– рассказала Юлия, назвав ситуацию "режимом выживания".

Жительница Одессы также знает о том, что некоторые из людей не пережил непогоду. Их снесло течением. По словам Юлии Климаковой, спасатели ГСЧС, к сожалению, просто не успевали доехать.



Автомобили ехали сквозь воду / Фото Юлии Климаковой

Другая местная жительница Оксана Пантюхина рассказала, что утром в понедельник, 30 сентября, собиралась поехать на работу. Однако такси вызвать не удалось, поэтому Оксана осталась работать дома, поняв, что это было довольно правильное решение.

Всем рекомендую никогда не ставить работу выше здоровья и комфорт в моменте, думаю вчера люди заплатили больше, чем заработали за день. Видела такси достигало и 1500 – 2500 гривен,

– поделилась она.

На следующий день после непогоды Оксана Пантюхина все же вышла из дома. Рассказывает, – во дворе еще уровень воды местами по колено, однако медленно сходит. Она заметила, что улицы пустые, а на дорогах лежат номера от авто. Относительно жертв непогоды Оксана отметила, что очень жаль, что один день для многих обернулся такой бедой.



Пустые улицы Одессы после непогоды / Фото из соцсетей Оксаны Пантюхиной

Одессит Александр Попеску как раз добирался из поселка Котовского до железнодорожного вокзала, когда бушевала непогода. Мужчина знал, что дождь в Одессе традиционно вызывает транспортный коллапс, поэтому выехал на несколько часов раньше. Однако доехать до точки назначения Александру удалось не легко, транспорт курсировал только до остановки "7 Пересыпская", а дальше движение перекрыла полиция в сторону центра города. Людям пешком пришлось идти до Пересыпского моста, где как раз было самое большое подтопление.

Какое там расстояние, вы можете измерить по любой доступной карте, но мне кажется это не менее 5 – 6 километров. Почти сразу началось подтопление: сначала воды было по щиколотку, далее уровень начал расти по мере того, как мы двигались к самой низкой точке Пересипского района. Уже в районе остановки "Церковная" уровень воды был по пояс, а люди низкого роста шли вброд по грудь в воде. Все это время сверху лил проливной дождь, поэтому мы были мокрые до нитки,

– поделился Александр.

Периодически люди, которые шли из автобуса видели затопленные автомобили в самой низкой точке улицы, где было очень много воды с мощным течением.

Люди шли по улицам, что затопил ливень: видео Александра Попеску

По словам Александра Попеску, затопленный участок им удалось преодолеть за несколько часов, дойдя до возвышения в центре города. Но общественный транспорт не курсировал, трамвая дождаться не удалось. Мужчина понял, что на поезд он не успеет.

Под ливнем Александр шел к железнодорожному вокзалу, на который попал уже в 20:00.

"Удалось купить билет на поезд на 22:20 и все это время я просидел мокрый, обессиленный переохлажденный. В связи с непогодой большинство магазинов закрылись раньше, поэтому не было возможности даже где-то посидеть отогреться или купить сухую одежду", – добавил он.

Что известно о потопе в Одессе и области?