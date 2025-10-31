Украина уничтожила "Орешник" в Капустином Яру
Украина уничтожила один из комплексов "Орешник" на территории России. В частности, это произошло в Капустином Яру.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге 31 октября, информирует 24 Канал.
Что известно об уничтожении одного из "Арешников"?
Над этим работали Служба безопасности Украины, Главное управление разведки и другие ведомства Сил обороны Украины.
Глава СБУ Василий Малюк подчеркнул, что один из 3 комплексов был успешно уничтожен в Капустином Яру.
"До этого мы ни разу не озвучивали, но коротко можем сказать, что один из трех "Орешников" был успешно уничтожен на их территории – на Капустином Яру – силами ГУР, СБУ и ВСУ. Это была очень успешная операция, и уже прошло много времени", – заявил он.
У россиян есть еще возможность задействовать до 6 выстрелов "Орешника".
"Мы видим территорию. Россияне хотят разместить "Орешник" в Беларуси. Это до 5 тысяч километров работы и 700 километров мертвая зона. Нашим партнерам в Европе следует обратить на это внимание", – отметил президент.
Удар "Камышовкой" по Украине
В конце ноября прошлого года Россия нанесла по Украине удар ракетами различного типа.
По данным Воздушных Сил ВСУ, враг бил и межконтинентальной баллистической ракетой. Указывалось, что запуск был осуществлен из Астраханской области России.
Тогда 21 ноября глава Кремля Путин заявил, что Россия испытала новую ракету, которую назвала "Орешник", ударив по Днепру.