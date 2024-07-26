Одна из версий – причастность служб России к организации преступления, – СБУ

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. В СБУ рассказали о версии следствия по этому делу.

Вечером 19 июля стало известно о покушении на Ирину Фарион, в результате которого она погибла. В Службе безопасности Украины рассказали о версиях, которые рассматривают по этому делу.

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Проверяется причастность подозреваемого к другим преступлениям

Служба безопасности оперативно подключилась к расследованию резонансного преступления. Благодаря сотрудничеству с другими специалистами удалось задержать подозреваемого.

Относительно причастности указанного лица осуществляется комплекс мероприятий, и мы изучаем его связи на территории Украины, так и за рубежом. Одна из версий – это причастность спецслужб страны-агрессора к организации преступления,

– объяснили на брифинге.

Кроме этого, проверяют различные ситуации и преступления, которые совершались на территории Украины и возможную причастность указанного лица. Также проверяют информацию о наличии сообщников.