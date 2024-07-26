Одна з версій – причетність служб Росії до організації злочину, – СБУ

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. У СБУ розповіли про версії слідства щодо цієї справи.

Ввечері 19 липня стало відомо про замах на Ірину Фаріон, внаслідок якого вона загинула. У Службі безпеки України розповіли про версії, які розглядають щодо цієї справи.

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Перевіряється причетність підозрюваного до інших злочинів

Служба безпеки оперативно підключилася до розслідування резонансного злочину. Завдяки співпраці з іншими фахівцями вдалося затримати підозрюваного.

Стосовно причетності вказаної особи здійснюється комплекс заходів, і ми вивчаємо його зв'язки на території України, так і за кордоном. Одна із версій – це причетність спецслужб країни-агресорки до організації злочину,

– пояснили на брифінгу.

Крім цього, перевіряють різні ситуації і злочини, які скоювалися на території України і можливу причетність вказаної особи. Також перевіряють інформацію щодо наявності спільників.

На брифінгу також розповіли, що відпрацьовують версію замовного вбивства.