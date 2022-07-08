Одни воюют, а другие мародерят: у российских оккупантов на Херсонщине произошел раскол

Несмотря на общую контролируемость сводными российско-оккупационными войсками со стороны кремля, захватнический контингент на территории Украины вовсе не является монолитным. Внутри армии страны-агрессора есть множество тектонических разногласий.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, между представителями российского контингента постоянно происходят конфликты на этнической и религиозной почве. Кроме того, случаются локальные бытовые ссоры и продолжается постоянная борьба за намародеренное и украденное.

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Захватчики постоянно пытаются напиться, кого-то ограбить и при этом гнобить людей другого вероисповедания. Также существует дедовщина на фоне этнического происхождения военнослужащих.

Тыловики грызутся с участниками боевых действий

Оккупационная армия России состоит из непосредственно кадровых военнослужащих и срочников, наемников, боевиков ОРДЛО и мобилизованных на Донбассе.

Формально в первую группу входят также предатели Украины из Крыма, юридически оформленные захватчиками в вооруженные силы россии.

Внутри сводного войска есть четкая иерархия, основанная на принципе национальной идентичности. Так, российские военные славянского происхождения постоянно задирают террористов из Донбасса и предателей Украины из Крыма. Говорят, что считают их укропами и людьми второго сорта.

Из-за чрезвычайной жестокости в "пищевой цепочке" требуют уважения к себе буряты и якуты.

При этом представители кавказских народностей вообще считают себя лучше всех других оккупантов и постоянно унижают россиян и всех других.

Конфликты на этнической почве часто приводят к дракам и стрельбе, однако иногда "дети гор" могут устроить "славянским братьям" показательную расправу с перерезанием горла или пытками перед казнью.

Офицеры среднего звена на подобные кровавые случаи никак не реагируют и только списывают потери на боевые или объявляют погибших пропавшими без вести.

Кроме того, между воинами регулярно случаются бытовые конфликты. В основном – на фоне алкогольного или наркотического опьянения. Заканчиваются они так же кроваво, как и расправы кадыровцев над "второсортными".

Впрочем, в конце июня в составе российских войск на Херсонщине начался новый серьезный конфликт, не связанный с религиозными или этническими разногласиями. Оккупанты из боевых подразделений, которые более месяца пытаются удерживать позиции, с удивлением для себя выяснили, что в тылу их "коллеги" занимаются отнюдь не обеспечением фронта.

Российские захватчики, которым удалось находиться вне зоны боевых действий, полноценно мародерят и грабят. Из-за такого "развлечения" орки забыли и не привезли своим товарищам по оружию пополнение провизии и боекопплекта, что привело к серьезным последствиям на фронте. Конечно, ордынцы путина, реально бывавшие на передовой, начали возмущаться подобной ситуацией.

Поэтому между тыловиками и боевыми подразделениями произошел серьезный раскол.

Получают одинаковые зарплаты и льготы

Российских захватчиков изрядно злит тот факт, что пока они погибают сотнями, кто-то вдали от линии фронта набивает себе карманы. Тыловики продают дизельное топливо, которое должно пойти на обеспечение передовых подразделений, торгуют телевизорами и холодильниками, пригоняют в россию украденные у украинцев машины. При этом зарплата оккупантов в тылу и на линии фронта не отличается ни на копейку.

При минимальных рисках для жизни захватчики в тылу могут себе позволить гораздо больше, чем боевые буряты. При этом по возвращении домой тыловики будут считаться такими же героями, что и реальные фронтовики.

Из-за этого орки начали ненавидеть представителей подразделений обеспечения, устраивать с ними разборки и требовать делиться доходами.

На фоне такой несправедливости один из "обиженных" боевых россиян уколол себе "Промедол" и сломал руку гаечным ключом, чтобы поскорее уехать домой.