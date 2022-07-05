По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, главным требованием, которое выдвигают российские ордынцы к медицинскому персоналу, является безусловная поддержка деятельности России. Кроме того, российские офицеры хотят, чтобы врачи сотрудничали с ними, предоставляли нужные интервью и выписывали пациентам документы с определенными диагнозами.

Смотрите также Мобилизовывал экс-заключенный со свастикой на плече: в Макеевке женщина отбила мужчину от войны

Фактически подконтрольные захватчикам медики нужны для прикрытия своих преступлений. Чтобы врачи рассказывали о "гибели детей от украинской артиллерии" и о других "преступлениях ВСУ".

Чрезвычайное давление – на бюро судебно-медицинской экспертизы

Как утверждают в украинских спецслужбах, массовое и мощное склонение медиков к сотрудничеству началось только недавно, поскольку до сих пор россияне занимались давлением на чиновников и общим террором населения.

Впрочем, с конца июня оккупанты всерьез занялись организацией следующего учебного года и стали принуждать учителей к переходу на российскую программу обучения.

Вместе с тем, вооруженные представители "военных администраций" начали ходить в больницы и "общаться" с медиками.

Террористы пытались заставить руководство медицинских учреждений, чтобы все пострадавшие в результате боевых действий были записаны именно как "травмированные стороной Украины".

Кроме того, захватчики искали человека, который сможет на камеры восторженно рассказывать о "преступлениях Киева". Однако таких по состоянию на 5 июля в Херсонской области не нашлось.

Поскольку идейных коллаборантов среди медиков практически не было, оккупанты начали рассматривать вариант привоза на Херсонщину медиков из российской глубинки. Впрочем, с реализацией подобной инициативы есть определенные проблемы. Ведь Россия испытывает невероятную нехватку врачей даже в мирное время, а сейчас из-за огромного количества раненых Кремлю пришлось массово и чуть ли не принудительно перебрасывать медиков из глубинки в Ростовскую и Белгородскую области.

С учетом активности боевых действий на Донбассе захватчикам очень бы не хотелось "разбрасываться" людьми с медицинским образованием для большей части пропагандистских целей. Поэтому, вероятно, захватчики будут усиливать давление на украинских специалистов.

Кроме того, под давление чрезвычайно подверглись работники и руководители Херсонского бюро судебно-медицинской экспертизы. От них оккупантам нужны поддельные справки о смерти как гражданских, так и непосредственно самих российских военных.

Убитых оккупантов хотят оформлять как погибших не во время боевых действий

Благодаря новой схеме, которую придумали офицеры, родным погибших военнослужащих будет гораздо труднее доказывать, что они получили несовместимые с жизнью ранения именно на войне. Если в свидетельствах о смерти будет вписано, что ордынца сбила машина, или он упал с высоты, ни о каких компенсациях речи не будет.

Таким образом, Кремль не только будет экономить сумасшедшие деньги, но и сможет снизить градус социального недовольства в условной Бурятии. Ведь, как бы то ни было, некоторые жены и матери оккупантов все же хотят похоронить своего родного по-человечески. Потому что сейчас в Москве идут по пути не привоза большого количества гробов, из-за чего родные погибших начинают понемногу выражать свое возмущение ситуацией.

Если захватчики каким-то образом заставят судмедэкспертов к сотрудничеству, поток гробов в Россию может существенно увеличиться. Но львиную часть потерь будут оформлять именно как не боевые.