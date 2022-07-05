За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, головною вимогою, яку висувають російські ординці до медичного персоналу, є безумовна підтримка діяльності Росії. Крім того, російські офіцери хочуть, аби лікарі співпрацювали з ними, надавали потрібні інтерв'ю та виписували пацієнтам документи з певними діагнозами.

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Фактично підконтрольні загарбникам медики потрібні для прикриття власних злочинів. Аби лікарі розповідали про "загибель дітей від української артилерії" та про інші "злочини ЗСУ".

Надзвичайний тиск – на бюро судово-медичної експертизи

Як стверджують в українських спецслужбах, масове та потужне схиляння медиків до співпраці почалося лише нещодавно, оскільки досі росіяни займалися тиском на чиновників та загальним терором населення.

Втім, з кінця червня окупанти всерйоз зайнялися організацією наступного навчального року та почали змушувати вчителів до переходу на російську програму навчання.

Разом із тим озброєні представники "військових адміністрацій" почали ходити до лікарень та "спілкуватися" з медиками.

Терористи намагалися змусити керівництво медичних закладів, аби всі потерпілі внаслідок бойових дій були записані саме як "травмовані стороною України".

Крім того, загарбники шукали людину, яка зможе на камери захоплено розповідати про "злочини Києва". Однак таких станом на 5 липня на Херсонщині не знайшлося.

Оскільки ідейних колаборантів серед медиків практично не було, окупанти почали розглядати варіант привезення на Херсонщину медиків із російської глибинки. Втім, із реалізацією подібної ініціативи є певні проблеми. Адже Росія відчуває неймовірну нестачу лікарів навіть у мирний час, а зараз через величезну кількість поранених Кремлю довелося масово та ледве не примусово перекидати медиків з глибинки до Ростовської та Білгородської областей.

З урахуванням активості бойових дій на Донбасі загарбникам дуже б не хотілося "розкидуватися" людьми з медичною освітою для здебільшого пропагандистських цілей. Тому, ймовірно, загарбники посилюватимуть тиск на українських спеціалістів.

Крім того, під тиск надзвичайний попали працівники та керівники Херсонського бюро судово-медичної експертизи. Від них окупантам потрібні підроблені довідки про смерть як цивільних, так і безпосередньо самих російських військових.

Вбитих окупантів хочуть оформлювати як загиблих не під час бойових дій

Завдяки новій схемі, яку вигадали офіцери, рідним загиблих військовослужбовців буде набагато важче доводити, що вони отримали несумісні з життям поранення саме на війні. Бо якщо у свідоцтвах про смерть буде вписано, що ординця збила машина, або він впав з висоти, ні про які компенсації мови не буде.

В такий спосіб Кремль не тільки економитиме шалені гроші, але й зможе знизити градус соціального незадоволення в умовній Бурятії. Адже, як би там не було, деякі дружини та матері окупантів все ж таки хочуть поховати свого рідного по-людськи. Бо зараз у Москві йдуть шляхом не привезення великої кількості трун, через що рідні загиблих починають потроху висловлювати своє обурення ситуацією.

Якщо загарбники в якийсь спосіб примусять судмедекспертів до співпраці, потік трун до Росії може суттєво збільшитися. Але левову частину втрат оформлюватимуть саме як не бойові.