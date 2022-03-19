Офис омбудсмена получал жалобы об изнасиловании российскими оккупантами

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины в Офис омбудсмена начала поступать информация о совершении оккупантами насильственных преступлений.

У Людмилы Денисовой сообщили, что все эти данные в дальнейшем передают украинским правоохранителям.

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С начала вооруженной агрессии России против Украины на "горячую линию" уполномоченного по правам человека поступает информация о совершении российскими захватчиками насильственных преступлений, в частности, против половой свободы и половой неприкосновенности личности,

– указали в Офисе омбудсмена.

Отметим, что ранее в соцсетях появлялась информация об изнасилованиях оккупантами, которые захватывали украинские населенные пункты. Кроме того, о насилии говорил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.