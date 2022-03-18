Представительства президента в АР Крым. Оно адресовано нашим гражданам на оккупированном полуострове, которых заставляют воевать против Украины.

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Кремль запугивает крымчан и цинично им врет

По информации представительства, Россия пугает граждан, которые с 2014 года под принуждением проходили срочную службу в российских вооруженных силам. Этим людям говорят, что украинская власть якобы накажет их за это. Такие действия оккупантов являются серьезным нарушением норм международного права и национального законодательства.

Крымчане, которые вынужденно призваны в ряды российской армии или других незаконных формирований – являются жертвами вооруженного конфликта, а не преступниками,

– отметили у Зеленского.

"Преследование Украиной призывников" – фейк

И объяснили, что эти люди не могут и не будут подлежать уголовному преследованию властями Украины. Утверждая обратное, оккупанты стремятся запугать гражданское население оккупированном Крыму. Информация о якобы "преследовании призывников" - это очередной вражеский фейк.

Если будет доказано, что призвана лицо выполняла незаконные преступные приказы, приведшие к жертвам среди гражданского населения, или разрушения гражданской инфраструктуры, она будет нести уголовную ответственность.

Обратите внимание! Ранее у Зеленского объяснили, что делать жителям оккупированных территорий, когда мобилизует Россия. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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