У президента отметили, что все жители временно оккупированных территорий по законодательству являются гражданами Украины. Подчеркнули, что это действительно даже если люди вынуждены были взять незаконный паспорт России.

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Если человека заставили присоединиться к рядам вооруженных сил России или его незаконным вооруженным формированиям, то он будет иметь статус жертвы военных преступлений.

Как избегать

Необходимо всячески саботировать службу в войсках России. Следует избегать вручения повесток. Нужно учитывать звонки с оккупационных "военкоматов". Советуют изменить номер телефона или перестать им пользоваться на время.

Также советуют сменить место жительства и никому об этом не сообщать. Если же оккупанты вышли на связь, то не стоит отказываться прямо. Есть ряд причин. Их можно просмотреть по ссылке.

Если же мобилизовали

У президента уже мобилизованным советуют сдаваться в плен, когда столкнетесь с украинской армией. Необходимо сообщать, что вы – гражданин Украины. Это можно делать даже если нет с собой документов. Таким образом, лицо останется для Украины жертвой военного преступления и сможет вернуться домой.

Не выполняйте незаконные приказы, не стреляйте в мирное население и гражданские объекты. Если вы сделаете это, действия квалифицируют как преступления без сроков давности и вам придется ответить перед судом,

– заявили в представительстве.

Если человек добровольно присоединяется к вооруженным силам России и воюет против Украины, это будет квалифицировать как преступление. Наказанием является до 15 лет лишения свободы.

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