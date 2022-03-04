У президента зазначили, що всі мешканці тимчасово окупованих територій за законодавством є громадянами України. Наголосили, що це чинно навіть якщо люди змушені були взяти незаконний паспорт Росії.

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Якщо людину змусили долучитися до лав збройних сил Росії або її незаконних збройних формувань, то вона матиме статус жертви воєнних злочинів.

Як уникати

Необхідно всіляко саботувати службу у військах Росії. Слід особисто уникати вручення повісток. Потрібно зважати на дзвінки з окупаційних "військкоматів". Радять змінити номер телефону або припинити ним користуватися на певний час.

Також радять змінити місце проживання і нікому про це не повідомляти. Якщо ж таки окупанти вийшли на зв'язок, то не варто відмовлятися прямо. Є низка причин. Їх можна переглянути за посиланням.

Якщо таки мобілізували

У президента вже мобілізованим радять здаватися в полон, коли зіштовхнетеся з українською армією. Необхідно повідомляти, що ви громадянин України. Це можна робити навіть якщо немає з собою документів. У такий спосіб особа залишиться для України жертвою військового злочину та зможете повернутися додому.

Не виконуйте незаконних наказів, не стріляєте у мирне населення та цивільні об'єкти. Якщо зробите це, дії кваліфікують як злочини без термінів давності і вам доведеться відповісти перед судом,

– заявили у представництві.

Коли людина добровільно приєднується до збройних сил Росії і воює проти України, то це кваліфікуватимуть як злочин. Покаранням є до 15 років позбавлення волі.

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