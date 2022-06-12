Ограничения на лекарства из России и Беларуси: в Минздраве объяснили, вызовет ли это дефицит в Украине

После принятия закона об ограничении ввоза лекарств, произведенных в России и Беларуси, не стоит опасаться дефицита. Ведь Украина и без него практически не закупала лекарства у государства-агрессорки.

Об этом 11 июня сообщил первый замминистра здравоохранения Александр Комарида. Он даже назвал плюсы такого решения для Украины.

Заметьте Закон облегчит все, – мать тяжелобольной девочки о важности легализации медицинского каннабиса

Еще будут продавать биоподобные препараты

Представитель Минздрава акцентировал внимание на том, что не будет ограничиваться оборот инновационных лекарственных средств и биоподобных препаратов, например, инсулина. Поэтому призвал не относиться жестко к наличию в аптеках генерических лекарств, изготовленных в России. Однако в медицинских учреждениях их не выдавали и не будут выдавать.

Следует отметить, что украинцы не получают препараты российского производства уже давно. Поэтому дефицита лекарства мы не ожидаем, даже наоборот: я уверен, что новое законодательство будет стимулировать украинских производителей к изготовлению новых препаратов,

– подчеркнул Комарида.

Также следует отметить, что Министерство вынесло критерии для отмены регистрации лекарств, изготовленных в России или Белоруссии, на общественное обсуждение. Потому со всеми замечаниями еще будут работать.

Какие лекарства запретили продавать в Украине

Приказ Минздрава о порядке немедленного прекращения регистрационного удостоверения на лекарственное средство появился еще в 2020 году. Однако теперь в нем предусмотрено, что лицензии будут избавляться от всех препаратов, которые производились в России и Беларуси. Это касается даже лекарства, которое имело лишь одну из многих стадий приготовления в этих странах.

Минздрав Украины призывал не поставлять лекарства в Россию

Министерство здравоохранения 9 июня обратилось в европейские фармкомпании . Их просили пересмотреть ассортимент лекарств, поставляемых в Россию. В письме подчеркнули, что это только к лучшему. Ведь таким образом в государстве-агрессоре будет возможность лечиться собственными "качественными" препаратами.

Мы призываем европейских фармацевтических производителей пересмотреть ассортимент препаратов, которые они поставляют в Россию, и отказаться по меньшей мере от поставки тех, которые на их рынке имеются,

– сказал первый заместитель главы Минздрава.

Согласно результатам исследования, подавляющее большинство лекарств, поставляемых в государство-агрессорку, являются генериками. Поэтому у них не тоже не возникнет дефицита, но значительно уменьшатся поступления в бюджет.

Ранее – кафиры отобрали лекарства, которые везли в реанимацию: смотрите видео