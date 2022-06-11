В этом убеждена и мать тяжелобольной девочки Виктория Мостовенко. Она признается, что до поры до времени думала, что конопля – это наркотик, но на самом деле определенный ее вид помогает в лечении .

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Использовать коноплю с целью лечения эпилепсии для дочери Мостовенко начали три года назад. Девочка принимает масло на основе медицинского каннабиса, которое семья покупает за границей.



Виктория Мостовенко не раз выходила на акции за легализацию медицинского каннабиса

Женщина рассказывает, что сейчас более 40 государств легализовали медицинский каннабис, хотя еще три года назад это было доступно только в 20 странах.

Каннабис эффективен и для реабилитации военных

После 2014 года мы обращали внимание власти на то, что многие ветераны АТО, проходившие реабилитацию за границей, получали терапию медицинским каннабисом. Это облегчало их состояние и психические расстройства,

– объяснила Виктория Мостовенко.

Она говорит, что есть статистика и медицинские протоколы от ветеранов, но это не повлияло тогда на власть и не заставило правительство принять закон о применении конопли в медицинских целях.

Насколько этот закон облегчит ситуацию

Мать тяжелобольной девочки утверждает, что этот закон значительно облегчит жизнь пациентам. Потому что покупать такие препараты из-за границы было тяжело.

Будет хорошо, если этот закон примут, и пациенты смогут покупать лекарства с медицинским каннабисом в Украине. Также, вероятно, теперь будет меньшая цена, потому что лекарства не будут везти из-за границы,

– подчеркнула она.

К тому же, по словам Виктории, это огромный экономический рост. "Если взглянуть на экономику стран, легализовавших медицинский каннабис, то заметно, что увеличились их бюджеты", - подчеркнула она.

Смотрите комментарий Виктории Мостовенко о законе о легализации каннабиса в Украине:



Что известно о легализации каннабиса в Украине

Минздрав Украины подготовил законодательную основу для обеспечения полного цикла производства препаратов на основе каннабиса – от выращивания и переработки до полноценного производства.

Виктор Ляшко объяснил, что препараты каннабиса не являются "конкурентами" наркотическим средствам. Ибо он содержит канабидиол, не оказывающий выраженного психоактивного действия. Однако будет жесткий контроль за выращиванием, производством и реализацией препаратов в обществе.

Следует отметить, что медицинский каннабис способен предотвращать страдания пациентов и улучшить их лечение. В частности, он облегчает течение более 50 патологических состояний.

пациентов и улучшить их лечение. В частности, он облегчает течение более 50 патологических состояний. Препараты на основе каннабиса используют для уменьшения болевых ощущений, спазмов и судорог мышц, лечения анорексии и тревожных расстройств.

В Минздраве понимают негативные последствия войны на состояние психического здоровья украинцев. Вследствие этого влияния многие нуждаются в медикаментозном лечении. В частности, может помочь медицинский каннабис.

Теперь в Минздраве ожидается, что в дальнейшем Верховная Рада Украины поддержит этот законопроект. Напомним, что в июле 2021 года парламент провалил голосование за такой законопроект .

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